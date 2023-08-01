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Крупную контрабанду сигарет пресекли на границе Абхазии и России
Крупную контрабанду сигарет пресекли на границе Абхазии и России
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Крупную партию сигарет задержали на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T17:40+0300
2023-08-01T17:40+0300
2023-08-01T18:00+0300
в абхазии
таможня
кпп "псоу"
абхазия
контрабанда
сигареты
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Крупную партию сигарет задержали на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. В багажном отсеке и в задней части салона были обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет.Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
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таможня, кпп "псоу", абхазия, контрабанда, сигареты
таможня, кпп "псоу", абхазия, контрабанда, сигареты
Крупную контрабанду сигарет пресекли на границе Абхазии и России
17:40 01.08.2023 (обновлено: 18:00 01.08.2023)
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Крупную партию сигарет задержали на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.
Таможенники остановили и осмотрели автомобиль под управлением гражданина РФ, направляющийся из Абхазии в Россию.
В багажном отсеке и в задней части салона были обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет.
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.