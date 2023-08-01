https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/krupnuyu-kontrabandu-sigaret-presekli-na-granitse-abkhazii-i-rossii--1047271393.html

Крупную контрабанду сигарет пресекли на границе Абхазии и России

Крупную контрабанду сигарет пресекли на границе Абхазии и России

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Крупную партию сигарет задержали на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T17:40+0300

2023-08-01T17:40+0300

2023-08-01T18:00+0300

в абхазии

таможня

кпп "псоу"

абхазия

контрабанда

сигареты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047174628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e650bd079ae7443fa9e16ec64e527433.jpg

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Крупную партию сигарет задержали на таможенном посту "Псоу", сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. В багажном отсеке и в задней части салона были обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет.Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, кпп "псоу", абхазия, контрабанда, сигареты