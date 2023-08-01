https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/naznachen-zamrukovoditelya-administratsii-prezidenta-abkhazii-1047272095.html
Назначен замруководителя Администрации президента Абхазии
Назначен замруководителя Администрации президента Абхазии
Руководителем Администрации президента Абхазия в августе 2022 года был назначен Джансух Нанба. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T18:50+0300
2023-08-01T18:50+0300
2023-08-01T19:34+0300
в абхазии
президент
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Аслан Бжания подписал Указ о назначении Адгура Ашуба заместителем руководителя Администрации президента Абхазии. Адгур Ашуба был советником президента с 2020 по 2023 годы.
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президент, абхазия, аслан бжания
президент, абхазия, аслан бжания
Назначен замруководителя Администрации президента Абхазии
18:50 01.08.2023 (обновлено: 19:34 01.08.2023)
Руководителем Администрации президента Абхазия в августе 2022 года был назначен Джансух Нанба.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Аслан Бжания подписал Указ о назначении Адгура Ашуба заместителем руководителя Администрации президента Абхазии.
В соответствии с распоряжением главы государства, Ашуба освобожден от должности советника президента.
Адгур Ашуба был советником президента с 2020 по 2023 годы.