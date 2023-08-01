https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/naznachen-zamrukovoditelya-administratsii-prezidenta-abkhazii-1047272095.html

Назначен замруководителя Администрации президента Абхазии

Назначен замруководителя Администрации президента Абхазии

Руководителем Администрации президента Абхазия в августе 2022 года был назначен Джансух Нанба. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T18:50+0300

2023-08-01T18:50+0300

2023-08-01T19:34+0300

в абхазии

президент

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Аслан Бжания подписал Указ о назначении Адгура Ашуба заместителем руководителя Администрации президента Абхазии. Адгур Ашуба был советником президента с 2020 по 2023 годы.

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