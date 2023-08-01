https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/okolo-2000-turistov-posetili-pescheru-abraskila-s-nachala-leta-1047256948.html
Около 2000 туристов посетили пещеру Абраскила с начала лета
Около 2000 туристов посетили пещеру Абраскила с начала лета
Пещера Абраскила, находящаяся в селе Отап Очамчырского района, была открыта в середине XIX века. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T15:00+0300
2023-08-01T15:00+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. За два месяца пещеру Абраскила посетили около 2000 человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.По его словам, за аналогичный период 2022 года пещеру посетило примерно такое же количество людей. Адлейба отметил, что в этом году руководство ожидало большее количество посетителей и добавил, что не увеличивающиеся показатели могут быть связаны с тем, что пещера Абраскила не указана во многих экскурсионных маршрутах. Туристы по большей части приезжают на своих автомобилях, экскурсионные автобусы у объекта не останавливаются, добавил директор.Цена за вход в пещеру для взрослых 300 рублей, для детей до семи лет-бесплатно, до десяти лет-150 рублей. В день, по словам Адлейба, пещеру посещают 40-50 человек, экскурсия длится около 40 минут. Гостям при входе предоставляются защитные каски и резиновые сапоги.Как рассказал Адлейба, туристы могут не только полюбоваться красотами пещеры, но и приобрести фермерские продукты, недалеко от объекта расположен крытый рынок.Отсюда и второе название – Отапская пещера.В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский "Выносящая конский навоз".Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/Podzemele-abkhazskogo-Prometeya-kak-vyglyadit-Otapskaya-peschera-1028185630.html
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абхазия, очамчыра, очамчырский район, отдых в абхазии
Около 2000 туристов посетили пещеру Абраскила с начала лета
15:00 01.08.2023 (обновлено: 16:44 01.08.2023)
Пещера Абраскила, находящаяся в селе Отап Очамчырского района, была открыта в середине XIX века.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. За два месяца пещеру Абраскила посетили около 2000 человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.
По его словам, за аналогичный период 2022 года пещеру посетило примерно такое же количество людей. Адлейба отметил, что в этом году руководство ожидало большее количество посетителей и добавил, что не увеличивающиеся показатели могут быть связаны с тем, что пещера Абраскила не указана во многих экскурсионных маршрутах. Туристы по большей части приезжают на своих автомобилях, экскурсионные автобусы у объекта не останавливаются, добавил директор.
Цена за вход в пещеру для взрослых 300 рублей, для детей до семи лет-бесплатно, до десяти лет-150 рублей. В день, по словам Адлейба, пещеру посещают 40-50 человек, экскурсия длится около 40 минут. Гостям при входе предоставляются защитные каски и резиновые сапоги.
Как рассказал Адлейба, туристы могут не только полюбоваться красотами пещеры, но и приобрести фермерские продукты, недалеко от объекта расположен крытый рынок.
Отсюда и второе название – Отапская пещера.
Это малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. В пещере есть даже сталагмит высотой 10 метров. Считается, что именно к нему за непоклонение богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил.
В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский "Выносящая конский навоз".
Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.