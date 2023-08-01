https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/okolo-2000-turistov-posetili-pescheru-abraskila-s-nachala-leta-1047256948.html

Около 2000 туристов посетили пещеру Абраскила с начала лета

Около 2000 туристов посетили пещеру Абраскила с начала лета

Пещера Абраскила, находящаяся в селе Отап Очамчырского района, была открыта в середине XIX века. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T15:00+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. За два месяца пещеру Абраскила посетили около 2000 человек, рассказал в интервью радио Sputnik директор объекта Астамур Адлейба.По его словам, за аналогичный период 2022 года пещеру посетило примерно такое же количество людей. Адлейба отметил, что в этом году руководство ожидало большее количество посетителей и добавил, что не увеличивающиеся показатели могут быть связаны с тем, что пещера Абраскила не указана во многих экскурсионных маршрутах. Туристы по большей части приезжают на своих автомобилях, экскурсионные автобусы у объекта не останавливаются, добавил директор.Цена за вход в пещеру для взрослых 300 рублей, для детей до семи лет-бесплатно, до десяти лет-150 рублей. В день, по словам Адлейба, пещеру посещают 40-50 человек, экскурсия длится около 40 минут. Гостям при входе предоставляются защитные каски и резиновые сапоги.Как рассказал Адлейба, туристы могут не только полюбоваться красотами пещеры, но и приобрести фермерские продукты, недалеко от объекта расположен крытый рынок.Отсюда и второе название – Отапская пещера.В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский "Выносящая конский навоз".Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/Podzemele-abkhazskogo-Prometeya-kak-vyglyadit-Otapskaya-peschera-1028185630.html

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