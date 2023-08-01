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Штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом увеличился в Абхазии в 20 раз
Штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом увеличился в Абхазии в 20 раз
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T10:50+0300
2023-08-01T10:50+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В Абхазии с 1 августа в 20 раз, до 6 тысяч рублей, увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом штрафовали на 300 рублей.
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туристы, отдых в абхазии, абхазия
Штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом увеличился в Абхазии в 20 раз
10:50 01.08.2023 (обновлено: 11:03 01.08.2023)
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В Абхазии с 1 августа в 20 раз, до 6 тысяч рублей, увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.
Во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах.
Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом штрафовали на 300 рублей.