https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/shtraf-za-poyavlenie-na-ulitsakh-v-kupalnikakh-i-s-golym-torsom-uvelichilsya-v-abkhazii-v-20-raz-1047255052.html

Штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом увеличился в Абхазии в 20 раз

Штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом увеличился в Абхазии в 20 раз

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T10:50+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В Абхазии с 1 августа в 20 раз, до 6 тысяч рублей, увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом штрафовали на 300 рублей.

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