https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/takie-obstoyatelstva-chirikba-o-vystavke-voennykh-foto-kotorye-vpervye-uvideli-svet--1047240572.html

Такие обстоятельства: Чирикба о выставке военных фото, которые впервые увидели свет

Такие обстоятельства: Чирикба о выставке военных фото, которые впервые увидели свет

Директор Центра стратегических исследований при президенте республики Абхазия Вячеслав Чирикба в интервью радио Sputnik рассказал об уникальных фотоматериалах... 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T11:38+0300

2023-08-01T11:38+0300

2023-08-01T11:39+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Такие обстоятельства: Чирикба о выставке своих фотографий военных лет Такие обстоятельства: Чирикба о выставке своих фотографий военных лет

В Сухуме в малом зале Центрального выставочного зала работает выставка Вячеслава Чирикба "Абхазия, лето 1993 года : завтра была Победа". Это снимки лета 1993 года, которые лишь недавно Чирикба обнаружил на своих фотопленках.Эти фотографии имеют большую историческую ценность, убежден Вячеслав Чирикба."Глядя на лица людей, поражает ощущение своей правоты, скорой победы. Победа сквозила во всем. Не было никакого уныния, никаких тяжелых взглядов. Очень легкие, просветленные взгляды, начиная от Владислава Ардзинба, я делал его снимки, заканчивая обычными людьми. Все понимали, что близится исход, который будет для Абхазии благоприятным", - рассказал Чирикба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), выставка, сухум, аудио