https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/torgovlya-s-regionami-kak-abkhaziya-mozhet-razvivat-otnosheniya-s-subektami-rossii-1047245401.html
Торговля с регионами: как Абхазия может развивать отношения с субъектами России
Торговля с регионами: как Абхазия может развивать отношения с субъектами России
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова дала интервью Sputnik Абхазия. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T09:35+0300
2023-08-01T09:35+0300
2023-08-01T10:22+0300
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торговля
экономика
абхазия
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. У абхазских предпринимателей тесные и продуктивные связи с российскими регионами, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.Она отметила, что почти вся продукция, которая завозится в Абхазию, как правило, из близлежащих российских регионов – это Ставропольский, Краснодарский край, республики Северного Кавказа.Залина Кобесова приняла участие в Международной промышленной выставке "Иннопром". По итогам в Торговое представительство поступило более сорока обращений от российских компаний, которые производят разнообразную продукцию, заметила Кобесова."В частности, это компания производитель электроустановочных технических изделий, это компания производитель металлоконструкций, компания, которая производит гидроизоляцию кровли, бассейнов, фундаментов. Это может быть весьма востребовано в Абхазии. Производство технических средств реабилитации последнего поколения. Можно продолжать этот список очень долго, я полагаю, что свою часть рынка, несмотря на то, что абхазский рынок узкий для крупных российских предпринимателей, но какую-то часть рынка они могут здесь закрыть, особенно с учетом того, что внешние импортные поставки определенной номенклатуры продукции ограничиваются", – сказала торговый представитель.По словам Кобесовой, российская компания может обратиться в Торговое представительство с письменным обращением, приложив презентационные материалы с просьбой об оказании содействия для выхода на рынок."Торгпредство это обращение рассматривает и, уже используя наработанные коммуникации, форматы взаимодействия с органами исполнительной власти, если это необходимо, либо напрямую взаимодействует с бизнесом. Рассылаем предложения, получив ответ, связываем потенциальных заинтересантов в этой продукции", – заявила она.Торговое представительство может оказать подобную помощь и абхазским предпринимателям наладить торговые связи с российским бизнесменами, подчеркнула Залина Кобесова.
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россия, торговля, экономика, абхазия
россия, торговля, экономика, абхазия
Торговля с регионами: как Абхазия может развивать отношения с субъектами России
09:35 01.08.2023 (обновлено: 10:22 01.08.2023)
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова дала интервью Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. У абхазских предпринимателей тесные и продуктивные связи с российскими регионами, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
Она отметила, что почти вся продукция, которая завозится в Абхазию, как правило, из близлежащих российских регионов – это Ставропольский, Краснодарский край, республики Северного Кавказа.
"При этом можно просчитать возможную логистику для связей с теми регионами, которые географически находятся не близко к Абхазии. Все зависит от промышленной продукции, которую этот регион может предоставить или предложить для реализации на внутреннем абхазском рынке", – подчеркнула она.
Залина Кобесова приняла участие в Международной промышленной выставке "Иннопром". По итогам в Торговое представительство поступило более сорока обращений от российских компаний, которые производят разнообразную продукцию, заметила Кобесова.
"В частности, это компания производитель электроустановочных технических изделий, это компания производитель металлоконструкций, компания, которая производит гидроизоляцию кровли, бассейнов, фундаментов. Это может быть весьма востребовано в Абхазии. Производство технических средств реабилитации последнего поколения. Можно продолжать этот список очень долго, я полагаю, что свою часть рынка, несмотря на то, что абхазский рынок узкий для крупных российских предпринимателей, но какую-то часть рынка они могут здесь закрыть, особенно с учетом того, что внешние импортные поставки определенной номенклатуры продукции ограничиваются", – сказала торговый представитель.
По словам Кобесовой, российская компания может обратиться в Торговое представительство с письменным обращением, приложив презентационные материалы с просьбой об оказании содействия для выхода на рынок.
"Торгпредство это обращение рассматривает и, уже используя наработанные коммуникации, форматы взаимодействия с органами исполнительной власти, если это необходимо, либо напрямую взаимодействует с бизнесом. Рассылаем предложения, получив ответ, связываем потенциальных заинтересантов в этой продукции", – заявила она.
Торговое представительство может оказать подобную помощь и абхазским предпринимателям наладить торговые связи с российским бизнесменами, подчеркнула Залина Кобесова.