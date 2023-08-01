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Торговые отношения: чем Абхазия и Россия интересны друг другу в бизнесе

Торговые отношения: чем Абхазия и Россия интересны друг другу в бизнесе

Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова в интервью Sputnik рассказала об участии в Международной промышленной выставке "Иннопром" и о том, как... 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T18:20+0300

2023-08-01T18:20+0300

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Залина Кобесова рассказала, что у абхазских предпринимателей существуют тесные и продуктивные связи с российскими регионами."Практически вся продукция, которая завозится в Абхазию, как правило, из близлежащих российских регионов. Это Ставропольский, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, при этом можно просчитать возможную логистику для связей с теми регионами, которые географически находятся не близко к Абхазии. Все зависит от промышленной продукции, которую этот регион может предоставить или предложить для реализации на внутреннем абхазском рынке", - подчеркнула она.По результатам поездки на Международную промышленную выставку "Иннопром" в Торговое представительство поступило более сорока обращений от российских компаний, которые производят разнообразную продукцию, заметила Кобесова.Также Кобесова заметила, что российская компания может обратиться в Торговое представительство с письменным обращением приложив презентационные материалы с просьбой об оказании содействия для выхода на рынок.Торговое представительство может оказать подобную помощь и абхазским предпринимателям наладить торговые связи с российским бизнесменами, подчеркнула Залина Кобесова

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