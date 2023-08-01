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ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T15:35+0300
2023-08-01T15:35+0300
2023-08-01T16:46+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.
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россия, украина, министерство обороны рф, черное море
россия, украина, министерство обороны рф, черное море
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
15:35 01.08.2023 (обновлено: 16:46 01.08.2023)
Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", — отметили в ведомстве.
Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.