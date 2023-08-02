https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-k-30-letiyu-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-1047278055.html
"Бессмертный полк" пройдет в Абхазии к 30-летию Дня Победы и Независимости
"Бессмертный полк" пройдет в Абхазии к 30-летию Дня Победы и Независимости
Акция "Бессмертный полк", организованная ко Дню Победы и Независимости и Дню признания независимости республики, впервые прошла в Абхазии в 2016 году. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T13:00+0300
2023-08-02T13:00+0300
2023-08-02T13:44+0300
в абхазии
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бессмертный полк
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября, рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия 2 августа.Организатором акции выступили Ассоциация женщин-инвалидов участников Отечественной войны народа Абхазии и сотовый оператор "А-Мобаил".По словам председателя Ассоциации Ларисы Тарба, акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция примет республиканский масштаб – все портреты бойцов, находящиеся в районных администрациях, будут привезены в Сухум и пронесены в колонне. К имеющимся портретам, по словам Тарба, в этом году добавятся еще 1500 портретов.Фотографии погибших на фронте бойцов и ветеранов войны в Ткуарчале, Новом Афоне, Гудауте можно приносить в администрации районов, в Гулрыпше сбором фото занимается Комитет матерей погибших воинов при администрации района, в Сухумском районе – отдел образования администрации, в Сухуме принести фотографии можно в офис Ассоциации женщин-инвалидов ветеранов Отечественной войны. По словам Тарба, портреты будут собирать на местах, а затем распечатают в формате А4.По словам специалиста отдела по связям с общественностью компании "А-Мобайл", портреты погибших участников войны пронесут от Красного моста до площади Свободы. Компания обеспечит печать фотографий, портретов и рамки для них.Лариса Тарба добавила, что ко Дню Победы и Независимости Ассоциация также планирует распечатать баннеры 51 медсестры, которые погибли во время войны или умерли после, а также посетить их могилы.По данным Министерства обороны Абхазии, в Отечественной войне погибли более 1700 бойцов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/aktsiya-bessmertnyy-polk-proshla-v-gagre-ko-dnyu-osvobozhdeniya-goroda-1041937531.html
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овна, история, абхазия, бессмертный полк
овна, история, абхазия, бессмертный полк
"Бессмертный полк" пройдет в Абхазии к 30-летию Дня Победы и Независимости
13:00 02.08.2023 (обновлено: 13:44 02.08.2023)
Акция "Бессмертный полк", организованная ко Дню Победы и Независимости и Дню признания независимости республики, впервые прошла в Абхазии в 2016 году.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии 30 сентября, рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия 2 августа.
Организатором акции выступили Ассоциация женщин-инвалидов участников Отечественной войны народа Абхазии и сотовый оператор "А-Мобаил".
По словам председателя Ассоциации Ларисы Тарба, акция началась в 2016 году, когда было собрано и пронесено в шествии около 2000 портретов участников Отечественной войны народа Абхазии.
В этом году акция примет республиканский масштаб – все портреты бойцов, находящиеся в районных администрациях, будут привезены в Сухум и пронесены в колонне. К имеющимся портретам, по словам Тарба, в этом году добавятся еще 1500 портретов.
"После войны очень много умерло у нас ветеранов войны, которые героически повели себя во время войны, принесли нам свободу и независимость. Просьба к родителям, родственникам, взять их фотографии и принести в администрации городов", – добавила она.
Фотографии погибших на фронте бойцов и ветеранов войны в Ткуарчале, Новом Афоне, Гудауте можно приносить в администрации районов, в Гулрыпше сбором фото занимается Комитет матерей погибших воинов при администрации района, в Сухумском районе – отдел образования администрации, в Сухуме принести фотографии можно в офис Ассоциации женщин-инвалидов ветеранов Отечественной войны. По словам Тарба, портреты будут собирать на местах, а затем распечатают в формате А4.
По словам специалиста отдела по связям с общественностью компании "А-Мобайл", портреты погибших участников войны пронесут от Красного моста до площади Свободы. Компания обеспечит печать фотографий, портретов и рамки для них.
Лариса Тарба добавила, что ко Дню Победы и Независимости Ассоциация также планирует распечатать баннеры 51 медсестры, которые погибли во время войны или умерли после, а также посетить их могилы.
По данным Министерства обороны Абхазии, в Отечественной войне погибли более 1700 бойцов.