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Федотов рассказал об итогах квотной кампании для абхазских абитуриентов
Федотов рассказал об итогах квотной кампании для абхазских абитуриентов
В среднем на одно место претендовало два человека, наиболее востребованными специальностями стали – медицинское и творческое направления, также... 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T14:15+0300
2023-08-02T14:15+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. На поступление в российские вузы было подано 203 заявки, из которых одобрено 89 кандидатов, 84 находятся на этапе зачисления, сказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.По его словам, уровень знаний абхазских абитуриентов достаточно высокий, качество образования в Абхазии из года в год улучшается."В прошлом году мы проводили журналистский конкурс "Взгляд – 2022", и я надеюсь, что этот конкурс сподвиг некоторых ребят на то, чтобы поступать на эту специальность, ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить", – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.Кроме того, Дмитрий Федотов рассказал о том, как будущие абитуриенты в российские вузы проходят тестирование."Тестирование происходит в последние годы одинаково, у нас все ребята сдают необходимые документы для поступления. В этом году радует, что ребята более серьезно к этому вопросу подходили, хотя были и сбои в том плане, что не все качественно отсканировали свои документы, и поэтому нашим консультантам приходилось с ними работать", – рассказал он.После того как желающие поступить в российские вузы сдают все необходимые документы, для технических специальностей, медицинского направления, IT-программирования абитуриентам необходимо проходить дистанционное тестирование со специалистами Россотрудничества.Решившие поступить в российские вузы на ту или иную специальность имеют возможность выбрать до шести вузов, в которых они могли бы обучаться."Когда они поступают, они выбирают из шести вузов, в которые они хотели бы поступить, дальше идет конкурс самих вузов, то есть у каждого вуза есть своя определенная шкала. У столичных, например, она более высокая, те вузы, которые в других городах, там шкала может быть пониже. Поэтому, если ребята набирают по максимуму, они поступают в столичные вузы, если набирается баллов поменьше, то они переходят в другие вузы", – рассказал Федотов.Если абитуриента готовы принять сразу в несколько вузов, тогда он самостоятельно выбирает, в каком из них получит высшее образование, подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/fedotov-ob-otborochnoy-kampanii-v-vuzy-rossii-po-linii-rossotrudnichestva--1047268243.html
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, россия, абхазия, студенты, образование
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, россия, абхазия, студенты, образование
Федотов рассказал об итогах квотной кампании для абхазских абитуриентов
14:15 02.08.2023 (обновлено: 14:53 02.08.2023)
В среднем на одно место претендовало два человека, наиболее востребованными специальностями стали – медицинское и творческое направления, также IT-специальности, строительство, архитектура и журналистика.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik. На поступление в российские вузы было подано 203 заявки, из которых одобрено 89 кандидатов, 84 находятся на этапе зачисления, сказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
"Не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как у нас в этом году были выделены квоты на технические специальности для аэропорта. Мы недовольны тем, что из тех 25 квот, что мы запланировали на технические специальности и обслуживающий персонал для аэропорта, этой возможностью воспользовались только восемь человек", – подчеркнул Федотов.
По его словам, уровень знаний абхазских абитуриентов достаточно высокий, качество образования в Абхазии из года в год улучшается.
"В прошлом году мы проводили журналистский конкурс "Взгляд – 2022", и я надеюсь, что этот конкурс сподвиг некоторых ребят на то, чтобы поступать на эту специальность, ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить", – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.
Кроме того, Дмитрий Федотов рассказал о том, как будущие абитуриенты в российские вузы проходят тестирование.
"Тестирование происходит в последние годы одинаково, у нас все ребята сдают необходимые документы для поступления. В этом году радует, что ребята более серьезно к этому вопросу подходили, хотя были и сбои в том плане, что не все качественно отсканировали свои документы, и поэтому нашим консультантам приходилось с ними работать", – рассказал он.
После того как желающие поступить в российские вузы сдают все необходимые документы, для технических специальностей, медицинского направления, IT-программирования абитуриентам необходимо проходить дистанционное тестирование со специалистами Россотрудничества.
"А те ребята, которые идут на творческие специальности, они отсылают свои творческие работы в те вузы, в которые они поступают, и уже для них идет либо прямое зачисление, либо у них идет творческий конкурс", – отметил Федотов.
Решившие поступить в российские вузы на ту или иную специальность имеют возможность выбрать до шести вузов, в которых они могли бы обучаться.
"Когда они поступают, они выбирают из шести вузов, в которые они хотели бы поступить, дальше идет конкурс самих вузов, то есть у каждого вуза есть своя определенная шкала. У столичных, например, она более высокая, те вузы, которые в других городах, там шкала может быть пониже. Поэтому, если ребята набирают по максимуму, они поступают в столичные вузы, если набирается баллов поменьше, то они переходят в другие вузы", – рассказал Федотов.
Если абитуриента готовы принять сразу в несколько вузов, тогда он самостоятельно выбирает, в каком из них получит высшее образование, подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.