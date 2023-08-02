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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-02T18:12+0300
2023-08-02T18:12+0300
2023-08-02T18:12+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В четверг, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В четверг, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.