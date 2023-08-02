https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-3-avgusta-1047286101.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T18:12+0300

2023-08-02T18:12+0300

2023-08-02T18:12+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0c/1046896021_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_757c61dd2b23f7bd1e9e3cf2e0060783.jpg

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В четверг, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии