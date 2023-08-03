https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/kiev-poteryal-pochti-400-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1047299847.html

Киев потерял почти 400 солдат на Донецком направлении за сутки

Киев потерял почти 400 солдат на Донецком направлении за сутки

В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T16:20+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Киев за сутки потерял около 380 солдат в ходе боев на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-30.На Запорожском направлении были уничтожены 45 украинских солдат, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, на Купянском направлении - до 150 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 110 солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 30 солдат, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Средства ПВО России в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожили 38 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/svo-vtoroy-etap-kontrnastupleniya-vsu--prodolzhenie-provala-1047273020.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/amerikantsy-priznali-proval-kontrnastupa-chto-dalshe-1047278371.html

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