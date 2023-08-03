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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/kiev-poteryal-pochti-400-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1047299847.html
Киев потерял почти 400 солдат на Донецком направлении за сутки
Киев потерял почти 400 солдат на Донецком направлении за сутки
В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T16:20+0300
2023-08-03T16:35+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Киев за сутки потерял около 380 солдат в ходе боев на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-30.На Запорожском направлении были уничтожены 45 украинских солдат, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, на Купянском направлении - до 150 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 110 солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 30 солдат, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Средства ПВО России в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожили 38 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/svo-vtoroy-etap-kontrnastupleniya-vsu--prodolzhenie-provala-1047273020.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/amerikantsy-priznali-proval-kontrnastupa-chto-dalshe-1047278371.html
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россия, новости, украина, донбасс, министерство обороны рф

Киев потерял почти 400 солдат на Донецком направлении за сутки

16:20 03.08.2023 (обновлено: 16:35 03.08.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2023
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В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Киев за сутки потерял около 380 солдат в ходе боев на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, на этом направлении российские войска уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Krab" польского производства, противотанковую пушку "Рапира".
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-30.
На Запорожском направлении были уничтожены 45 украинских солдат, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, на Купянском направлении - до 150 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица Д-30.
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На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 110 солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 30 солдат, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".
Средства ПВО России в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожили 38 украинских беспилотников.
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