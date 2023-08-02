https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/svo-vtoroy-etap-kontrnastupleniya-vsu--prodolzhenie-provala-1047273020.html

СВО: второй этап "контрнаступления" ВСУ – продолжение провала

СВО: второй этап "контрнаступления" ВСУ – продолжение провала

Вопреки мифологии западных СМИ о "медленном, но верном" украинском наступлении, события на фронте развиваются стремительно, и в противоположном направлении. 02.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-02T08:55+0300

2023-08-02T08:55+0300

2023-08-02T10:30+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВ реальности ВСУ два месяца "стучатся лбом о стену", несут огромные потери в живой силе и технике, терпят сокрушительное поражение. Российские войска наступают на нескольких направлениях, освобождают населенные пункты, активнее наносят комбинированные удары на всю глубину оперативного тыла противника, вплоть до восточных границ Польши и Румынии. Киевский режим в 2023 году доживает последние месяцы.В зоне СВО украинская армия с 4 июня потеряла убитыми свыше 26 000 солдат, в том числе - обученных натовскими инструкторами. За два месяца от российского огня сгорели более 400 танков ВСУ, из которых две трети – западные. Уничтожены более 900 прочих бронемашин, включая десятки американских БМП Bradley. Все украинские попытки "отбить Бахмут" провалились, наступательная активность на Запорожском направлении забуксовала.Успешное продвижение российских войск на участке фронта Сватово – Кременная – Купянск заставляет командование ВСУ перебрасывать резервы на север, в Харьковскую область, и этим ослаблять южную группировку войск, изначально нацеленную на Мелитополь и Бердянск (направление главного удара). Запад более всего тревожит невосполнимый дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм, и отсутствие надежд на пополнение арсеналов в ближайшие пять лет. "Дамоклов меч" переговоров с Россией на российских условиях нависает над Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном и Киевом.Российские войска в ночь на 31 июля нанесли комбинированные удары по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске, а также по резервам ВСУ в Орехове Запорожской области и в Днепропетровске. Уничтожена портовая инфраструктура ВСУ в Одессе, Николаеве, Очакове, Измаиле, Рени.Киевский режим преждевременно отрапортовал об успехах в районе села Старомайорского, которое находилось и находится под контролем ВС России. На Сватовском участке подразделения ВСУ вытеснены с высот между селами Новоегоровка и Надежда. Российское наступление на Лиманском направлении позволило за двое суток продвинуться вперед на 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника на стыке ЛНР и Харьковской области. Крымский полуостров остается для украинских марионеток НАТО "полюсом недоступности".Возвращение в реальностьОсновные усилия ВСУ с 4 июня были сосредоточены на Запорожском направлении. Кроме стремительного выхода к Азовскому морю и Крыму, планировался также тактический десант в Энергодаре – с захватом ЗАЭС. Однако силы, средства и подготовка украинских войск изначально не соответствовали масштабу и сложности задач. Глубоко эшелонированная российская оборона с преобладанием многоуровневой разведки, ударной авиации, артиллерии, и мощнейшими, регулярно пополняемыми минными заграждениями создана в расчете на прямое столкновение с войсками НАТО. Неслучайно Пентагон пытается скрыть крах своих планов и гибель американских генералов на Украине. Почему же началось "контрнаступление" ВСУ?На Западе давно осознали масштаб неизбежного геополитического провала и последствия гипотетического успеха киевских марионеток. "Украинский проект" явно не оправдал надежд США и НАТО, однако жертвоприношение ВСУ позволит на время "загрузить" Россию проблемами, сохранить обломки западной "гегемонии", замедлить формирование многополярного мира, системы равной и неделимой международной безопасности.Президент РФ Владимир Путин на недавнем саммите "Россия – Африка" заявил, что Москва не желает прямого столкновения с НАТО, но готова к нему. Это не просто фигура речи. Российская армия наращивает могущество и боеспособность, оборонная промышленность за год увеличила выпуск вооружений и боеприпасов более чем в 10 раз. Надежды Запада на прокси-победу ВСУ тают на глазах. В конфликте с технологически равным противником военная доктрина и ВПК стран НАТО оказались еще менее эффективными, чем ранее в странах "третьего мира"). Демилитаризация и денацификация Украины обретают все более четкие временные и географические очертания.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/vozmezdie--ne-otdelnye-udary-a-sut-rossiyskoy-svo-1047163415.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/shoygu-ukrainskie-voyska-otchayanno-atakuyut-no-prodvizheniya-net-1047240167.html

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