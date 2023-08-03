https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/otmenen-prigovor-suda-po-delu-o-napadenii-na-sotrudnikov-tkuarchalskoy-bolnitsy-1047303445.html

Отменен приговор суда по делу о нападении на сотрудников Ткуарчалской больницы

Отменен приговор суда по делу о нападении на сотрудников Ткуарчалской больницы

В разбойном нападении на сотрудников Ткуарчалской ЦРБ, перевозивших деньги для выдачи зарплат работникам, а также в незаконном хранении и перевозке... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T18:57+0300

2023-08-03T18:57+0300

2023-08-03T18:57+0300

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отметила приговор суда Ткуарчалского района по делу о нападении на сотрудников районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Сообщается, что одним из доводов для отмены приговора стало нарушение ткуарчалским судьей тайны совещательной комнаты, после удаления в которую он не должен был рассматривать другие дела до вынесения приговора.Одновременно с изготовлением полного текста приговора, за период времени с 30 марта по 24 мая судья рассмотрел 12 административных и 25 гражданских дел, направил ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в Верховный суд. Кроме того, прокуратура обратила внимание на ряд других грубых нарушений уголовного- и уголовно-процессуального законодательства.Генеральный прокурор Абхазии рассмотрит вопрос о направлении в квалификационную коллегию судей жалобы в отношении судьи Ткуарчалского суда, а также об изучении законности принятых им решений за указанный период.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/genprokuratura-obzhalovala-prigovor-suda-po-faktu-napadeniya-na-tkuarchalskuyu-bolnitsu-1046302585.html

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