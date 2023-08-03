https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/piliya-rasskazal-o-poiskakh-tela-natii-bakhtadze-1047305545.html
Пилия рассказал о поисках тела Натии Бахтадзе
Пилия рассказал о поисках тела Натии Бахтадзе
Поиски тела убитой ведутся в том месте, на которое указал подозреваемый в преступлении Айнар Цвижба. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T20:17+0300
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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Для поисков тела убитой жительницы Гала Натии Бахтадзе был произведен сброс воды из Галского водохранилища. Об этом глава района Константин Пилия сообщил "ГалМедиа".Пилия уточнил, что с утра из Сухума в Гал прибыла команда опытных водолазов МЧС во главе с министром Львом Квициния, сотрудники МВД и СГБ Абхазии. Поиски велись на обоих берегах канала, но тело найдено не было. По словам главы района, его могло унести в море. Поиски будут продолжены.По словам начальника Галского РОВД Беслана Жвания, в поисковых мероприятиях задействованы 15 экипажей, которые распределились по командам вдоль канала до села Приморск, а также вдоль берега моря в направлениях реки Ингур и Очамчыры. Три экипажа водолазов работают в Гале в водохранилище ГЭС "Перепадная-III", кроме того, спасатели используют дрон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-natii-bakhtadze-1047296142.html
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абхазия, новости, галский район
Пилия рассказал о поисках тела Натии Бахтадзе
20:17 03.08.2023 (обновлено: 20:32 03.08.2023)
Поиски тела убитой ведутся в том месте, на которое указал подозреваемый в преступлении Айнар Цвижба.
СУХУМ, 3 авг - Sputnik.
Для поисков тела убитой жительницы Гала Натии Бахтадзе был произведен сброс воды из Галского водохранилища. Об этом глава района Константин Пилия сообщил
"ГалМедиа".
"Сегодня с рассветом, при поддержке руководства ИнгурГЭС, в частности, Левана Гулливеровича (Леван Мебония, директор ИнгурГЭС, - прим.ред) приостановлена малая генерация тут у нас в Гале, увеличена та, которая выше, что дало возможность перекрыть канал, осушить его и провести все розыскные мероприятия", - рассказал он.
Пилия уточнил, что с утра из Сухума в Гал прибыла команда опытных водолазов МЧС во главе с министром Львом Квициния, сотрудники МВД и СГБ Абхазии. Поиски велись на обоих берегах канала, но тело найдено не было. По словам главы района, его могло унести в море. Поиски будут продолжены.
По словам начальника Галского РОВД Беслана Жвания, в поисковых мероприятиях задействованы 15 экипажей, которые распределились по командам вдоль канала до села Приморск, а также вдоль берега моря в направлениях реки Ингур и Очамчыры. Три экипажа водолазов работают в Гале в водохранилище ГЭС "Перепадная-III", кроме того, спасатели используют дрон.