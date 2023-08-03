https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/piliya-rasskazal-o-poiskakh-tela-natii-bakhtadze-1047305545.html

Пилия рассказал о поисках тела Натии Бахтадзе

Пилия рассказал о поисках тела Натии Бахтадзе

Поиски тела убитой ведутся в том месте, на которое указал подозреваемый в преступлении Айнар Цвижба. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Для поисков тела убитой жительницы Гала Натии Бахтадзе был произведен сброс воды из Галского водохранилища. Об этом глава района Константин Пилия сообщил "ГалМедиа".Пилия уточнил, что с утра из Сухума в Гал прибыла команда опытных водолазов МЧС во главе с министром Львом Квициния, сотрудники МВД и СГБ Абхазии. Поиски велись на обоих берегах канала, но тело найдено не было. По словам главы района, его могло унести в море. Поиски будут продолжены.По словам начальника Галского РОВД Беслана Жвания, в поисковых мероприятиях задействованы 15 экипажей, которые распределились по командам вдоль канала до села Приморск, а также вдоль берега моря в направлениях реки Ингур и Очамчыры. Три экипажа водолазов работают в Гале в водохранилище ГЭС "Перепадная-III", кроме того, спасатели используют дрон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-natii-bakhtadze-1047296142.html

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