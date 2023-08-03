https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-natii-bakhtadze-1047296142.html
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Натии Бахтадзе
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Натии Бахтадзе
Генпрокуратура сообщает, что подозреваемый убил Бахтадзе в салоне автомобиля, а затем утопил тело в водохранилище перепадной ГЭС. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T14:31+0300
2023-08-03T14:31+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. 25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур. Тело пока не найдено.Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. Мать Натии Бахтадзе Ямзе Агумава опубликовала обращение к президенту с призывом оказать помощь в поисках.С Агумава встретилась уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, которая заверила, что правоохранительные органы расследуют ситуацию с исчезновением Натии Бахтадзе, в этом задействованы все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/mat-propavshey-v-gale-devushki-prokommentirovala-situatsiyu-mestnomu-telekanalu-1047287843.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Натии Бахтадзе
14:31 03.08.2023 (обновлено: 15:44 03.08.2023)
Генпрокуратура сообщает, что подозреваемый убил Бахтадзе в салоне автомобиля, а затем утопил тело в водохранилище перепадной ГЭС.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Сообщается, что 28-летняя Бахтадзе была убита 28 июля в Гале в салоне автомобиля Lexus GX 470.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур. Тело пока не найдено.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. Мать Натии Бахтадзе Ямзе Агумава опубликовала обращение к президенту с призывом оказать помощь в поисках.
С Агумава встретилась уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, которая заверила, что правоохранительные органы расследуют ситуацию с исчезновением Натии Бахтадзе, в этом задействованы все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.