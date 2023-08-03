https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-4-avgusta-1047300804.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 августа
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T17:25+0300
2023-08-03T17:25+0300
2023-08-03T17:28+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047094228_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c4011a915552d9e83faae572df79a7a7.jpg
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В пятницу, 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 1-5 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047094228_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_474f7b09c0ec7e8954450954aab3cc19.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 августа
17:25 03.08.2023 (обновлено: 17:28 03.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В пятницу, 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков.
Атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, 1-5 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 -90%.