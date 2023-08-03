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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 августа

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В пятницу, 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 1-5 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.

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абхазия, погода в абхазии