https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/putin-otsenil-razvitie-rossiyskoy-promyshlennosti-1047293337.html
Путин оценил развитие российской промышленности
Путин оценил развитие российской промышленности
Ситуацию в обрабатывающей промышленности президент назвал стабильной, добавив, что сохранение занятости и рост зарплат работников указывают на развитие... 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T12:56+0300
2023-08-03T12:56+0300
2023-08-03T14:46+0300
владимир путин
экономика
россия
промышленность
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. При сохранении нынешнего темпа, производство в России может вырасти на 12% к концу года, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на встречу главы государства с руководителями компаний по вопросам развития промышленности.Президент добавил, что лучше всего ситуация складывается в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции, готовых металлургических изделий, электрооборудования, транспортных средств без учета автомобилей. При этом за год "просели" деревообработка и производство лекарственных препаратов.Путин уточнил, что на сегодняшний день в обрабатывающей промышленности занято около 10 миллионов человек, что соответствует уровню 2021 года. При этом заработная плата растет, по данным на май, она увеличилась на 20%, что показывает, что "российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/s-nizkogo-starta-ekonomika-rossii-pokazala-vnezapnyy-rost-1046855678.html
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владимир путин, экономика, россия, промышленность
владимир путин, экономика, россия, промышленность
Путин оценил развитие российской промышленности
12:56 03.08.2023 (обновлено: 14:46 03.08.2023)
Ситуацию в обрабатывающей промышленности президент назвал стабильной, добавив, что сохранение занятости и рост зарплат работников указывают на развитие отрасли.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
При сохранении нынешнего темпа, производство в России может вырасти на 12% к концу года, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на встречу главы государства с руководителями компаний по вопросам развития промышленности.
"Во втором квартале рост производства сохраняется, если у нас был в первом квартале – 1,2% примерно, то сейчас 1%. Близкий показатель. На секундочку, в годовом измерении это будет уже 12%, если нам с вами удастся это сохранить. А нужно постараться это сделать", — сказал он.
Президент добавил, что лучше всего ситуация складывается в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции, готовых металлургических изделий, электрооборудования, транспортных средств без учета автомобилей. При этом за год "просели" деревообработка и производство лекарственных препаратов.
Путин уточнил, что на сегодняшний день в обрабатывающей промышленности занято около 10 миллионов человек, что соответствует уровню 2021 года. При этом заработная плата растет, по данным на май, она увеличилась на 20%, что показывает, что "российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления".