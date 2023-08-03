https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/putin-otsenil-razvitie-rossiyskoy-promyshlennosti-1047293337.html

Путин оценил развитие российской промышленности

Путин оценил развитие российской промышленности

Ситуацию в обрабатывающей промышленности президент назвал стабильной, добавив, что сохранение занятости и рост зарплат работников указывают на развитие... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T12:56+0300

2023-08-03T12:56+0300

2023-08-03T14:46+0300

владимир путин

экономика

россия

промышленность

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. При сохранении нынешнего темпа, производство в России может вырасти на 12% к концу года, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на встречу главы государства с руководителями компаний по вопросам развития промышленности.Президент добавил, что лучше всего ситуация складывается в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции, готовых металлургических изделий, электрооборудования, транспортных средств без учета автомобилей. При этом за год "просели" деревообработка и производство лекарственных препаратов.Путин уточнил, что на сегодняшний день в обрабатывающей промышленности занято около 10 миллионов человек, что соответствует уровню 2021 года. При этом заработная плата растет, по данным на май, она увеличилась на 20%, что показывает, что "российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/s-nizkogo-starta-ekonomika-rossii-pokazala-vnezapnyy-rost-1046855678.html

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владимир путин, экономика, россия, промышленность