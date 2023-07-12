https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/s-nizkogo-starta-ekonomika-rossii-pokazala-vnezapnyy-rost-1046855678.html

С низкого старта: экономика России показала внезапный рост

С низкого старта: экономика России показала внезапный рост

В мае ВВП России неожиданно прибавил 5,4% в годовом выражении, за весь 2023-й ждут около двух процентов. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T11:00+0300

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Прогнозы ведущих международных финансовых институтов о затяжной рецессии не оправдались. Что повлияло на динамику и какие отрасли помогают экономике в сложной ситуации — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Лучше прогнозовВ Bloomberg Economics уверяли: в 2022-м Россия потеряет 3,5% ВВП. Однако этого не произошло. Спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1 против 2,7%.Такого запаса прочности никто не ожидал. А в мае, по оценке Минэкономразвития, ВВП в годовом выражении увеличился на 5,4%. Статистики за весь второй квартал пока нет. Однако, как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, экономика растет темпами, близкими к верхней границе прогноза Центробанка (0,5-2% за год). Предполагают, что за квартал насчитают плюс 4,2%.Реальный секторКонечно, весенний взлет связан прежде всего с эффектом низкой базы: год назад в это время был пиковый спад. Однако подействовали и фундаментальные факторы.Затяжную рецессию России предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Но получилось наоборот. Если ранее страна была звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается производство на внутреннем рынке. Тому сильно поспособствовал уход западных компаний."В 2022-м был слабый потребительский спрос. Теперь ситуация налаживается. Также большую роль играет гособоронзаказ, рост обрабатывающей промышленности, строительства", — добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Инфраструктурные проектыПомогают госрасходы на ВПК, инфраструктурные проекты, продолжающаяся цифровизация."А еще сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансирование инновационной деятельности. Колоссальный потенциал у сектора услуг", — перечисляет Андрей Лобода, аналитик BitRiver."Инфраструктурные проекты пропорционально увеличили вложения в бюджет, даже умножили их. И новые рабочие места поспособствовали развитию экономики", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Нефтегазовые доходыСущественно облегчили положение устойчивые нефтегазовые доходы. Бюджет за январь-июнь получил из этого сектора 3,382 триллиона рублей, из прочих — 8,999 триллиона. Россия вовремя переориентировалась с европейского рынка на азиатский.Стабильный экспорт энергоносителей — одна из причин, по которым Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП на 3,1 процентного пункта. Правда, там по-прежнему предсказывают отрицательный результат — минус 0,2."Азиатские покупатели рады приобретать нефть, которую отвергает Европа. По подсчетам Kpler, уже в марте почти 90% экспорта из России приходилось на Китай и Индию, тогда как до февраля 2022-го — только четверть. Это в среднем 3,7 миллиона ​​баррелей в сутки. Взлетели и продажи нефтепродуктов, в частности дизельного топлива", — отмечает The Economist."Сильно разочаровали"Годовой прогноз ЦБ — плюс 0,5-2% ВВП, Минэкономразвития — 1,2%. Мнение Международного валютного фонда: 0,7%. Столько же там пророчат Франции, а Великобритании и Германии — сокращение.Эффект "экономической атаки" сильно разочаровал Запад. Москва нашла способы обойти многие ограничения."Россия продолжает импортировать почти столько же. Запад заменили новые торговые партнеры. Сейчас Пекин продает Москве вдвое больше, чем в 2019-м. Параллельный импорт дает все необходимое — от газировки до компьютерных чипов. В 2022-м поставки из ЕС в Армению таинственным образом удвоились, а экспорт оттуда в Россию утроился. Телефонов из Сербии в 2021-м привезли на 8518 долларов, а в 2022-м — на 37 миллионов. Стиральных машин из Казахстана — почти 100 тысяч, в 2021-м — ноль", — приводит красноречивую статистику The Economist.Дефицит бюджетаВ прошлом году дефицит российского бюджета составил около трех триллионов рублей (37 миллиардов долларов), или 2%. Из-за проблем, с которыми столкнулась экономика, показатели уже превысили ожидаемые: на конец мая — 3,4 триллиона при запланированных 2,9 к концу 2023-го.К тому же есть возможность безболезненно наращивать госдолг, который в конце 2022-го не превышал 22,81 триллиона — 14,9% ВВП. Россия по-прежнему в числе стран с минимальной долговой нагрузкой.

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