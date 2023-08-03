https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/rabota-po-pravilam-kak-reguliruyut-deyatelnost-trudovykh-migrantov-v-abkhazii--1047299448.html
Работа по правилам: как регулируют деятельность трудовых мигрантов в Абхазии
Работа по правилам: как регулируют деятельность трудовых мигрантов в Абхазии
В 2023 году в суды Абхазии было направлено 78 административных материалов об отсутствии визы и разрешения на работу у иностранных граждан. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T15:35+0300
2023-08-03T15:35+0300
2023-08-03T15:35+0300
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Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, как контролируется деятельность иностранных трудовых мигрантов в республике. В 2022 году в Абхазии было зарегистрировано 6,5 тысячи иностранных граждан с разрешением на работу, в 2023 году – около 4,5 тысячи. По словам Гамисония, служба вместе с МВД регулярно проводит рейды по выявлению незаконной рабочей иностранной силы. Он отметил, что, несмотря на существующие нарушения, большинство мигрантов в Абхазии легализованы, так как понимают серьезность последствий отсутствия разрешительного документа. Подробнее о том, как иностранец может начать легально работать в Абхазии, смотрите в интервью Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, государственная миграционная служба абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, государственная миграционная служба абхазии, видео, мультимедиа, видео
Работа по правилам: как регулируют деятельность трудовых мигрантов в Абхазии
В 2023 году в суды Абхазии было направлено 78 административных материалов об отсутствии визы и разрешения на работу у иностранных граждан.
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik
рассказал, как контролируется деятельность иностранных трудовых мигрантов в республике.
В 2022 году в Абхазии было зарегистрировано 6,5 тысячи иностранных граждан с разрешением на работу, в 2023 году – около 4,5 тысячи.
По словам Гамисония, служба вместе с МВД регулярно проводит рейды по выявлению незаконной рабочей иностранной силы.
Он отметил, что, несмотря на существующие нарушения, большинство мигрантов в Абхазии легализованы, так как понимают серьезность последствий отсутствия разрешительного документа.
Подробнее о том, как иностранец может начать легально работать в Абхазии, смотрите в интервью Sputnik.