https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/ses-abkhazii-usilit-kontrol-za-obektami-obschepita-1047294186.html

СЭС Абхазии усилит контроль за объектами общепита

СЭС Абхазии усилит контроль за объектами общепита

По поручению министра здравоохранения сотрудники санэпидемстанции проводят проверки объектов общественного питания в абхазской столице. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T13:44+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поручил Республиканской санитарно-эпидемиологической службе усилить контроль за объектами общественного питания во всех районах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "У нас идет курортный сезон, гости и жители страны, которые посещают места общепита, должны быть в безопасности, все должно соответствовать санитарным нормам", –сказал Бутба. В свою очередь Беляева рассказала министру о рейдовых мероприятиях в кафе и ресторанах Сухума, которые проводятся сотрудниками СЭС. "Городская СЭС занимается этим вопросом. Уже составлено восемь протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы", – сообщила главврач о ситуации в абхазской столице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/eduard-butba-provel-soveschanie-s-predstavitelyami-sanepidemsluzhb-1046650228.html

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