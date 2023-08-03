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СЭС Абхазии усилит контроль за объектами общепита
СЭС Абхазии усилит контроль за объектами общепита
По поручению министра здравоохранения сотрудники санэпидемстанции проводят проверки объектов общественного питания в абхазской столице. 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T13:44+0300
2023-08-03T13:44+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поручил Республиканской санитарно-эпидемиологической службе усилить контроль за объектами общественного питания во всех районах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "У нас идет курортный сезон, гости и жители страны, которые посещают места общепита, должны быть в безопасности, все должно соответствовать санитарным нормам", –сказал Бутба. В свою очередь Беляева рассказала министру о рейдовых мероприятиях в кафе и ресторанах Сухума, которые проводятся сотрудниками СЭС. "Городская СЭС занимается этим вопросом. Уже составлено восемь протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы", – сообщила главврач о ситуации в абхазской столице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/eduard-butba-provel-soveschanie-s-predstavitelyami-sanepidemsluzhb-1046650228.html
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абхазия, сухум, новости, минздрав абхазии
СЭС Абхазии усилит контроль за объектами общепита
13:44 03.08.2023 (обновлено: 14:44 03.08.2023)
По поручению министра здравоохранения сотрудники санэпидемстанции проводят проверки объектов общественного питания в абхазской столице.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поручил Республиканской санитарно-эпидемиологической службе усилить контроль за объектами общественного питания во всех районах страны. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"У нас идет курортный сезон, гости и жители страны, которые посещают места общепита, должны быть в безопасности, все должно соответствовать санитарным нормам", –сказал Бутба.
В свою очередь Беляева рассказала министру о рейдовых мероприятиях в кафе и ресторанах Сухума, которые проводятся сотрудниками СЭС.
"Городская СЭС занимается этим вопросом. Уже составлено восемь протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы", – сообщила главврач о ситуации в абхазской столице.