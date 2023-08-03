https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vasserman-terror-so-storony-kievskogo-rezhima-budet-prodolzhatsya-do-polnoy-ego-likvidatsii-1047295179.html
Вассерман: террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной его ликвидации
Вассерман: террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной его ликвидации
Террористические акции при помощи беспилотников становятся новой стратегией Украины и ее кураторов в конфликте с Россией, рассуждает известный эрудит... 03.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-03T16:38+0300
2023-08-03T16:38+0300
2023-08-03T16:38+0300
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Вассерман о новой атаке дронов на Россию: попыток терактов будет больше
Вассерман о новой атаке дронов на Россию: попыток терактов будет больше
Российские средства ПВО утром в четверг сбили на территории Калужской области шесть беспилотников, сейчас там работают специалисты экстренных служб, разрушений не зафиксировано, пострадавших также нет. Позднее при попытке пролета через Калужскую область был сбит еще один дрон, сообщил губернатор Владислав Шапша.Для того, чтобы украинцы были готовы воевать с русскими и погибать в этом конфликте, их надо постоянно убеждать в том, что вот еще один шаг, еще один удар, еще один выстрел, и наконец-то русские сгинут, говорит эксперт.По мнению Вассермана, террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной ликвидации этого режима.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, теракт, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, теракт, спецоперация, аудио
Вассерман: террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной его ликвидации
Террористические акции при помощи беспилотников становятся новой стратегией Украины и ее кураторов в конфликте с Россией, рассуждает известный эрудит, политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Российские средства ПВО утром в четверг сбили на территории Калужской области шесть беспилотников,
сейчас там работают специалисты экстренных служб, разрушений не зафиксировано, пострадавших также нет. Позднее при попытке пролета через Калужскую область был сбит еще один дрон, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Перед главарями Украины поставлена задача воевать до последнего украинца, причем эта задача неизбежна, поскольку украинцы – неотъемлемая часть русского народа и, соответственно, спонсорам террористов совершенно все равно, с какой стороны по линии фронта будут погибать русские", ― рассуждает Вассерман.
Для того, чтобы украинцы были готовы воевать с русскими и погибать в этом конфликте, их надо постоянно убеждать в том, что вот еще один шаг, еще один удар, еще один выстрел, и наконец-то русские сгинут, говорит эксперт.
"И для создания этой иллюзии по мере ослабления возможности регулярных военных усилий будет предприниматься все больше террористических актов, поскольку террор – это дело сравнительно малозатратное, хотя и малоэффективное, но само слово террор означает страх и смысл террора в том, чтобы посеять страх у противника . И если страха не получается, есть хотя бы возможность убедить украинцев , что остальные русские их боятся", ― говорит эксперт.
По мнению Вассермана, террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной ликвидации этого режима.