https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/vasserman-terror-so-storony-kievskogo-rezhima-budet-prodolzhatsya-do-polnoy-ego-likvidatsii-1047295179.html

Вассерман: террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной его ликвидации

Вассерман: террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной его ликвидации

Террористические акции при помощи беспилотников становятся новой стратегией Украины и ее кураторов в конфликте с Россией, рассуждает известный эрудит... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T16:38+0300

2023-08-03T16:38+0300

2023-08-03T16:38+0300

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Вассерман о новой атаке дронов на Россию: попыток терактов будет больше Вассерман о новой атаке дронов на Россию: попыток терактов будет больше

Российские средства ПВО утром в четверг сбили на территории Калужской области шесть беспилотников, сейчас там работают специалисты экстренных служб, разрушений не зафиксировано, пострадавших также нет. Позднее при попытке пролета через Калужскую область был сбит еще один дрон, сообщил губернатор Владислав Шапша.Для того, чтобы украинцы были готовы воевать с русскими и погибать в этом конфликте, их надо постоянно убеждать в том, что вот еще один шаг, еще один удар, еще один выстрел, и наконец-то русские сгинут, говорит эксперт.По мнению Вассермана, террор со стороны киевского режима будет продолжаться до полной ликвидации этого режима.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, теракт, спецоперация, аудио