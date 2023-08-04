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Аслан Бжания обсудил вопросы молодежной политики с депутатом Госдумы Яной Лантратовой
Аслан Бжания обсудил вопросы молодежной политики с депутатом Госдумы Яной Лантратовой
Яна Лантратова – депутат Госдумы VIII созыва, правозащитник и общественный деятель. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T12:55+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатом Государственной Думы России Яной Лантратовой в пятницу, 4 августа. Депутат рассказала, что отдыхает в республике с семьей уже несколько дней и планирует провести встречу с абхазской молодежью.Президент поддержал инициативу Лантратовой и отметил, что ориентация молодежи в правильном русле обеспечивает стабильность в государстве. Яна Лантратова – российский правозащитник и общественный деятель, ответственный секретарь Совета по правам человека в России, депутат Государственной Думы VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-kosmonavtom-olegom-artemevym-1047309202.html
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Аслан Бжания обсудил вопросы молодежной политики с депутатом Госдумы Яной Лантратовой
12:55 04.08.2023 (обновлено: 13:03 04.08.2023)
Яна Лантратова – депутат Госдумы VIII созыва, правозащитник и общественный деятель.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатом Государственной Думы России Яной Лантратовой в пятницу, 4 августа.
Депутат рассказала, что отдыхает в республике с семьей уже несколько дней и планирует провести встречу с абхазской молодежью.
Президент поддержал инициативу Лантратовой и отметил, что ориентация молодежи в правильном русле обеспечивает стабильность в государстве.
Яна Лантратова – российский правозащитник и общественный деятель, ответственный секретарь Совета по правам человека в России, депутат Государственной Думы VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.