https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/bolee-60-sluchaev-koklyusha-zaregistrirovano-v-abkhazii-s-yanvarya-1047313411.html

Более 60 случаев коклюша зарегистрировано в Абхазии с января

Более 60 случаев коклюша зарегистрировано в Абхазии с января

Ранее в Абхазии фиксировались единичные случаи заболевания коклюшем, резкий всплеск говорит о снижении коллективного иммунитета. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T15:30+0300

2023-08-04T15:30+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. По данным Сухумской инфекционной больницы, с начала года диагноз "коклюш" подтвержден 61 пациенту, рассказала в интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева."По данным нашей инфекционной больницы, с 1 января по текущий момент зарегистрирован 61 случай заболевания коклюшем, 56 заболевших – дети. То, что у нас заболели пятеро взрослых, говорит о том, что ситуация зашла очень далеко – заболеть коклюшем могут только непривитые. Получается, что это те взрослые, которые родились после распада Советского Союза. Как мы знаем, в СССР дела с прививками обстояли несколько по-другому, чем сейчас – добровольного отказа быть не могло, был только отвод по медицинским показаниям", – пояснила она.Взрослые пациенты могут заразить своих детей – об этом говорят семейные случаи заболевания коклюшем, сообщила Беляева."Был случай, когда родителями был заражен ребенок, которому еще рано по возрасту делать прививку. Такие детки переносят заболевание очень тяжело. В связи с тем, что люди крайне неактивно прививают своих детей, ситуация по коклюшу может выйти из-под контроля. Коклюш – очень тяжелое заболевание, если заболевает ребенок, оно может привести к смерти. Поэтому я бы хотела обратиться к нашим гражданам, имеющим детей, которые подлежат прививкам, и попросить их обязательно прививать детей от коклюша", – подчеркнула глава СЭС Абхазии.Согласно установленному графику, прививки от коклюша необходимо делать четыре раза – когда ребенку исполнилось два месяца, три месяца, четыре месяца и 18 месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/chislo-zabolevshikh-skarlatinoy-v-abkhazii-pochti-v-dva-raza-prevysilo-proshlogodnie-pokazateli-1045664708.html

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