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Делегации из России примут участие в праздновании Дня признания независимости Абхазии
Делегации из России примут участие в праздновании Дня признания независимости Абхазии
26 августа 2023 года Абхазия и Южная Осетия будут отмечать 15-летие признания независимости. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T13:40+0300
2023-08-04T13:40+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Российские делегации примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии, рассказал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар в интервью информагентству ТАСС.Гончар добавил, что за 15 лет обе республики заметно продвинулись на пути укрепления собственной государственности, и Россия продолжит содействовать им в этом. По его словам, за эти годы ВВП Абхазии и Южной Осетии вырос более чем в два раза, и развитие продолжается, в том числе и благодаря реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию.Кроме того, идет работа и на международной арене – в тесной координации ведется расширение международных связей Сухума и Цхинвала. Так, например, делегации из республик принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине Сандинистской революции в Никарагуа. "Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре", – подытожил Гончар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/vzaimnyy-interes-dzhopua-o-vzaimootnosheniyakh-nikaragua-i-abkhazii-1047176102.html
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Делегации из России примут участие в праздновании Дня признания независимости Абхазии
13:40 04.08.2023 (обновлено: 14:33 04.08.2023)
26 августа 2023 года Абхазия и Южная Осетия будут отмечать 15-летие признания независимости.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Российские делегации примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии, рассказал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар в интервью информагентству ТАСС.
"Хотел бы сказать, что вместе с абхазскими и югоосетинскими друзьями мы серьезно готовимся к этой знаменательной дате. Россия примет участие в мероприятиях на достойном уровне. Планируется поездка в Сухум и Цхинвал высокопоставленных российских делегаций, в составе которых будут представители законодательной, исполнительной и региональных властей", – заявил он.
Гончар добавил, что за 15 лет обе республики заметно продвинулись на пути укрепления собственной государственности, и Россия продолжит содействовать им в этом.
По его словам, за эти годы ВВП Абхазии и Южной Осетии вырос более чем в два раза, и развитие продолжается, в том числе и благодаря реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию.
Кроме того, идет работа и на международной арене – в тесной координации ведется расширение международных связей Сухума и Цхинвала. Так, например, делегации из республик принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине Сандинистской революции в Никарагуа.
"Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре", – подытожил Гончар.