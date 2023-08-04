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Делегации из России примут участие в праздновании Дня признания независимости Абхазии

Делегации из России примут участие в праздновании Дня признания независимости Абхазии

26 августа 2023 года Абхазия и Южная Осетия будут отмечать 15-летие признания независимости. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Российские делегации примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии, рассказал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар в интервью информагентству ТАСС.Гончар добавил, что за 15 лет обе республики заметно продвинулись на пути укрепления собственной государственности, и Россия продолжит содействовать им в этом. По его словам, за эти годы ВВП Абхазии и Южной Осетии вырос более чем в два раза, и развитие продолжается, в том числе и благодаря реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию.Кроме того, идет работа и на международной арене – в тесной координации ведется расширение международных связей Сухума и Цхинвала. Так, например, делегации из республик принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине Сандинистской революции в Никарагуа. "Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре", – подытожил Гончар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/vzaimnyy-interes-dzhopua-o-vzaimootnosheniyakh-nikaragua-i-abkhazii-1047176102.html

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