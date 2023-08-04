https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/novyy-afon-voshel-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-speleoturizma-1047316166.html
Новый Афон вошел в десятку популярных направлений для спелеотуризма
Новый Афон вошел в десятку популярных направлений для спелеотуризма
День спелеолога в России отмечают 4 августа, в день, когда в 1963 году на базе Сочинского географического общества была создана секция спелеологии 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T18:09+0300
2023-08-04T18:09+0300
2023-08-04T18:09+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых в абхазии
новый афон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/04/1040030317_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_7b8dc26af0582f754844b7a855f520f8.jpg
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый Афон и знаменитая Новоафонская пещера вошли в десятку самых популярных направлений для спелеологических путешествий в августе 2023 года, сообщает сервис Tvil.ru.Абхазский город оказался в самой середине списка, заняв пятое место. По популярности Новый Афон опередили Сочи, Санкт-Петербург и крымские курорты Ялта и Алушта. Самым дорогим направлением в рейтинге стал Архыз, рядом с которым находится самая глубокая карстовая пещера на территории России - Горло Барлога. В среднем ночь на горном курорте в Карачаево-Черкессии обойдется туристам в 5840 рублей.Самым бюджетным направлением стал курорт Чемал. Рядом с ним находится памятник природы Республики Алтай - Ороктойская пещера. Путешествие туда обойдется туристам, в среднем, в 2102 рубля за ночь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html
абхазия
новый афон
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/04/1040030317_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_e58bc40def33b890d29176914cf8832a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, отдых в абхазии, новый афон
абхазия, новости, отдых в абхазии, новый афон
Новый Афон вошел в десятку популярных направлений для спелеотуризма
День спелеолога в России отмечают 4 августа, в день, когда в 1963 году на базе Сочинского географического общества была создана секция спелеологии
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый Афон и знаменитая Новоафонская пещера вошли в десятку самых популярных направлений для спелеологических путешествий в августе 2023 года, сообщает сервис Tvil.ru.
Абхазский город оказался в самой середине списка, заняв пятое место. По популярности Новый Афон опередили Сочи, Санкт-Петербург и крымские курорты Ялта и Алушта.
Самым дорогим направлением в рейтинге стал Архыз, рядом с которым находится самая глубокая карстовая пещера на территории России - Горло Барлога. В среднем ночь на горном курорте в Карачаево-Черкессии обойдется туристам в 5840 рублей.
Самым бюджетным направлением стал курорт Чемал. Рядом с ним находится памятник природы Республики Алтай - Ороктойская пещера. Путешествие туда обойдется туристам, в среднем, в 2102 рубля за ночь.