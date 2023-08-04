https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/novyy-afon-voshel-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-speleoturizma-1047316166.html

Новый Афон вошел в десятку популярных направлений для спелеотуризма

Новый Афон вошел в десятку популярных направлений для спелеотуризма

День спелеолога в России отмечают 4 августа, в день, когда в 1963 году на базе Сочинского географического общества была создана секция спелеологии 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T18:09+0300

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Новый Афон и знаменитая Новоафонская пещера вошли в десятку самых популярных направлений для спелеологических путешествий в августе 2023 года, сообщает сервис Tvil.ru.Абхазский город оказался в самой середине списка, заняв пятое место. По популярности Новый Афон опередили Сочи, Санкт-Петербург и крымские курорты Ялта и Алушта. Самым дорогим направлением в рейтинге стал Архыз, рядом с которым находится самая глубокая карстовая пещера на территории России - Горло Барлога. В среднем ночь на горном курорте в Карачаево-Черкессии обойдется туристам в 5840 рублей.Самым бюджетным направлением стал курорт Чемал. Рядом с ним находится памятник природы Республики Алтай - Ороктойская пещера. Путешествие туда обойдется туристам, в среднем, в 2102 рубля за ночь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/rossiyskie-speleologi-nashli-v-abkhazii-17-novykh-pescher-s-nachala-goda-1046028640.html

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