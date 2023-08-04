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"Океанский щит-2023": Россия реагирует на балтийскую возню НАТО

"Океанский щит-2023": Россия реагирует на балтийскую возню НАТО

Москва отвечает на растущую активность Североатлантического альянса в Европе усилением обороноспособности западных рубежей России, и Балтийский флот защищает... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T10:33+0300

2023-08-04T10:33+0300

2023-08-04T10:33+0300

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Военно-морское учение "Океанский щит-2023" стартовало 2 августа в акватории Балтийского моря, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Проверяется готовность ВМФ к защите интересов России в оперативно важном районе, слаженность работы штабов различного уровня. Отрабатываются оборона морского побережья, защита морских коммуникаций, перевозка войск и воинских грузов. Планируется выполнение более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия – артиллерийского и ракетно-торпедного. Непосредственное руководство главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова указывает на особый статус и характер маневров "Океанский щит-2023".Могущественный "морской кулак" РФ на Балтике наверняка заметили недобрые соседи, которые на саммите НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля приняли антироссийский генплан развертывания в Европе до 300 тысяч военнослужащих ВМС и ВВС альянса. Запад открыто готовится к полномасштабной войне с Россией, и 300 тысяч "штыков" – передовой эшелон недалекого будущего. Сегодня под командованием альянса в постоянной готовности находятся пока лишь 40 тысяч военнослужащих, 100 боевых самолетов, 27 кораблей. И расширение военного блока за счет Финляндии все же не превратило Балтику во "внутреннее море НАТО". Зловещие планы Запада не совпадают с возможностями и ресурсами.В составе ВМФ России – более 70 субмарин и 200 надводных боевых кораблей. Российский военный флот с большим отрывом сохраняет лидирующие позиции на Балтике, в его составе – около 60 надводных кораблей и подводных лодок, береговые части морской пехоты, ракетных войск, морской авиации, десятки тысяч военнослужащих. Ударный потенциал Балтфлота определяют новейшие ракетные корабли, субмарины, многоцелевые истребители поколения 4++, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ОТРК "Искандер-М", 11-й армейский корпус – это более двух дивизий, и даже отдельный танковый полк.Российские моряки-балтийцы регулярно возвращают в суровую реальность коллег из ВМС и ВВС НАТО – масштабными учениями с боевой стрельбой, высадкой десанта на необорудованное побережье, корабельными походами в самые отдаленные районы Мирового океана. И название учения "Океанский щит-2023" – не преувеличение, а констатация факта.Технологическое превосходствоБалтийский флот сегодня представляет собой мощную разновидовую группировку, которая действует одновременно надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, сухопутной составляющей – с передовыми вооружением и техническими средствами. Приоритет боевой подготовки – отработка действий разнородных ударных сил флота (корабельных ударных групп совместно с авиацией и береговыми войсками в Балтийской морской зоне).Главные задачи в море решают современные высокотехнологичные корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", малые ракетные корабли "Советск", "Серпухов", "Зеленый Дол", "Мытищи" и другие "Каракурты". Балтийское небо "держат" атланты морской авиации.В западном мировом рейтинге военной мощи ВМФ России находится на втором месте – после ВМС Китая, а США занимают лишь четвертую строчку – после Северной Кореи. Боевой потенциал российского Военно-морского флота постоянно растет, в его состав в 2023 году войдут более 30 кораблей разных классов. Четыре из них придут на Балтику, и это преимущественно корабли проекта 22800 с высокоточными ракетными комплексами "Калибр" дальностью свыше 2500 км. По информации главкома ВМФ России Николая Еменова, все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" дальностью до 1000 км.Опыт боевого применения на украинском ТВД доказал, что российские гиперзвуковые ракеты преодолевают любые существующие системы ПВО-ПРО Пентагона и НАТО, включая самые современные модификации ЗРК Patriot, ЗРК NASAMS и экспериментальные ЗРК IRIS-T. Корабли и военно-морские базы НАТО на Балтике могут быть оперативно уничтожены, вне зависимости от их "исключительных" боевых возможностей и арсеналов.Высокие технологии в области вооружений остаются основой реального суверенитета и устойчивого развития любой страны. Россия на этом направлении и в отдельно взятом Балтийском регионе опережает всех конкурентов. Лидерство РФ в области высокотехнологичных вооружений ВМФ – требование времени и гарантия национальной безопасности в Европе. Между тем, нарастает военно-политическая турбулентность в Азии.Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сегодня заявил: "Факты доказали, что куда бы НАТО не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира", и еще – "пять расширений НАТО на восток" стали главной причиной обострения украинского кризиса. Как бы ни сложилось далее с "дьявольским расширением", Балтийский флот России находится в постоянной боевой готовности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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нато, россия, армия, авторы, колумнисты, мнение