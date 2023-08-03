https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/otbirayut-poslednee-plany-ssha-ispugali-evropu-1047292226.html

Отбирают последнее: планы США испугали Европу

Отбирают последнее: планы США испугали Европу

Американские производители СПГ считают, что поставки топлива в Европу взвинтили внутренние тарифы. В случае победы на выборах в 2024-м республиканцы могут... 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T12:33+0300

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Это заставляет Старый Свет сильно нервничать. Как будет действовать Вашингтон и что предпримет Брюссель, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.У страха глаза великиС прошлого года энергетику ЕС в основном обеспечивает СПГ. Доля США в импорте — 42,7%, Катара — около 15, Алжира и Нигерии — примерно по 14.В 2022-м европейцев спасло медленное восстановление китайской экономики после пандемии. Американские отгрузки выгодно перераспределили из-за низкого потребления в Азии и небывало высоких цен в ЕС (до двух тысяч долларов за тысячу кубометров). В Белом доме подсчитали: экспорт в КНР снизился на 76,7%, в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона — на 36,8, в прочие страны — на 40,7."Помощь партнерам здесь ни при чем, трейдеры просто максимизировали прибыль. В прошлом году у них были рекордные доходы", — отмечает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, о прекращении поставок заговорили, чтобы снова взвинтить тарифы. "Сейчас цены в ЕС — 320-350 долларов за тысячу кубометров, в семь раз меньше, чем в июле 2022-го. Это позволяет активно пополнять запасы на зиму", — добавляет эксперт.Как уточняет Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища заполнены более чем на 85% и продолжают действовать программы экономии.План БАналитики считают маловероятным отключение европейцев от СПГ, но топливо будет перетекать к тому, кто больше заплатит. Например, в Азию. Так что беспокойство некоторых стран вполне оправданно.К тому же дорогая энергия заставляет переносить производство из ЕС в США, где газ дешевле, а за "чистые источники" дают субсидии, напоминает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Республиканцы просто набирают очки в предвыборной борьбе, используют заокеанских партнеров для решения собственных задач и продолжают переманивать к себе лучшие европейские предприятия", — объясняет он.Тем, кому не по карману лишние расходы, придется искать альтернативу. Например, пытаться договориться с Катаром или Россией. Москва к концу прошлого года вошла в тройку лидеров европейского импорта по СПГ, однако усиливается конкуренция с Индией и Китаем. Эксперты указывают, что ЕС может попробовать увеличить прокачку по газопроводу "Магриб — Европа" или расширить Южный газовый коридор, построив Транскаспийский газопровод. Но это дело не быстрое, а алжирские поставки за последние шесть месяцев — всего 15 миллиардов кубометров вместо намеченных 20.Есть еще уголь. Несмотря на возражения экологов, в 2022-м закрытие угольных электростанций приостановили, и с твердым топливом особых проблем не возникало. "Закупили так много, что с зимы остался огромный запас, который пришлось распродавать весной", — говорит Пикин.В конце концов, некоторые европейские страны смогут прожить за счет атомной энергетики. По-прежнему работают французские АЭС, частично обеспечивая Германию, мирный атом используют в Бельгии, Венгрии и Финляндии. Великобритания в течение десяти лет планирует построить несколько АЭС. Впрочем, топливо все равно покупают у России. "В частности, США только за первое полугодие приобрели у Москвы для внутреннего потребления обогащенного урана на полмиллиарда долларов", — указывает Пикин. В Европе хотят наложить санкции и на российскую атомную отрасль, но поставки пока продолжаются.Большие надеждыЕС возлагает большие надежды на возобновляемые ресурсы — активно ставят ветряки и солнечные панели. Для европейцев это шанс на энергетическую независимость. При нынешних ценах вопрос рентабельности не стоит, уверены эксперты. "Все познается в сравнении. Когда газ продают по две тысячи долларов, ветряки окупятся за три года, тем более что технологии со временем дешевеют. К следующему десятилетию зеленая энергетика заметно изменит баланс", — считает Пикин.Соответствующую инфраструктуру развивают не только в ЕС, но и в США, а в Китае ее больше всего, однако там не спешат отказываться и от угля. Пекин занимается сокращением выбросов, но очень взвешенно и, в отличие от Европы, не рубит с плеча.На турецкий хаб пока никто не рассчитывает. Аналитики полагают, что от Анкары не стоит ждать выгодных предложений. "Они принимают голубое топливо, а потом перепродают с наценкой как свое, значит, дешево не будет", — поясняет Хазанов.Эксперты сходятся в том, что единственный выход в критической ситуации для ЕС — сокращение потребления. Ограничение температуры воздуха в домах, отключение уличного освещения, остановка производств — это надолго. Так, Франция не отменяла программу "энергетической трезвости", а местные чиновники не устают повторять: экономия должна войти в привычку.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/rossiyskomu-etalonnomu-sortu-nefti-byt-ili-ne-byt-1047190837.html

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