https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/otrazhena-ataka-ukrainy-na-voenno-morskuyu-bazu-v-novorossiyske-1047308572.html

Отражена атака Украины на военно-морскую базу в Новороссийске

Отражена атака Украины на военно-морскую базу в Новороссийске

Атака была осуществлена двумя катерами, которые были уничтожены огнем с российских кораблей. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T11:00+0300

2023-08-04T11:00+0300

2023-08-04T11:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/04/1047308663_0:165:3347:2048_1920x0_80_0_0_f0cf685e07b46c476ee21f83aeaee847.jpg

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Российские войска отразили атаку двух безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщает Министерство обороны России. "В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", – говорится в сообщении.Кроме того, в ночь с 3 на 4 августа была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на территорию Крыма с помощью беспилотников. Дежурными средствами противовоздушной обороны были подавлены десять дронов, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В ходе пресечения террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/vsu-popytalis-atakovat-rossiyskie-grazhdanskie-suda-v-chernom-more-1047266363.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф