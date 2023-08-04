https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/otrazhena-ataka-ukrainy-na-voenno-morskuyu-bazu-v-novorossiyske-1047308572.html
Отражена атака Украины на военно-морскую базу в Новороссийске
Отражена атака Украины на военно-морскую базу в Новороссийске
Атака была осуществлена двумя катерами, которые были уничтожены огнем с российских кораблей. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T11:00+0300
2023-08-04T11:00+0300
2023-08-04T11:00+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Российские войска отразили атаку двух безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщает Министерство обороны России. "В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", – говорится в сообщении.Кроме того, в ночь с 3 на 4 августа была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на территорию Крыма с помощью беспилотников. Дежурными средствами противовоздушной обороны были подавлены десять дронов, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В ходе пресечения террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/vsu-popytalis-atakovat-rossiyskie-grazhdanskie-suda-v-chernom-more-1047266363.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Отражена атака Украины на военно-морскую базу в Новороссийске
Атака была осуществлена двумя катерами, которые были уничтожены огнем с российских кораблей.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik.
Российские войска отразили атаку двух безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь с 3 на 4 августа была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на территорию Крыма с помощью беспилотников.
Дежурными средствами противовоздушной обороны были подавлены десять дронов, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В ходе пресечения террористической атаки пострадавших и разрушений нет.