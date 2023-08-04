https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-avgusta-1047316629.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T16:59+0300

2023-08-04T16:59+0300

2023-08-04T17:12+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040730913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_803e2ca8bd4b427ce7f168172e1cb968.jpg

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Выходные пройдут без осадков, утром ожидается туман. Уровень ультрафиолетового излучения - очень высокий.Атмосферное давление –нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии