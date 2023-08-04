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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T16:59+0300
2023-08-04T16:59+0300
2023-08-04T17:12+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Выходные пройдут без осадков, утром ожидается туман. Уровень ультрафиолетового излучения - очень высокий.Атмосферное давление –нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 августа
16:59 04.08.2023 (обновлено: 17:12 04.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Выходные пройдут без осадков, утром ожидается туман. Уровень ультрафиолетового излучения - очень высокий.
Атмосферное давление –нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +32°С до +37°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.