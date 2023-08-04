https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/situatsiyu-na-toplivnom-rynke-obsudili-v-mineke-abkhazii-1047315558.html

Ситуацию на топливном рынке обсудили в Минэке Абхазии

Ситуацию на топливном рынке обсудили в Минэке Абхазии

Ранее, благодаря наличию запасов бензина, купленного по более низким ценам, удавалось сдерживать стоимость на уровне ниже 50 рублей за АИ-92. Сегодня его... 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T16:08+0300

2023-08-04T16:08+0300

2023-08-04T16:30+0300

в абхазии

абхазия

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/04/1047315116_0:66:1210:747_1920x0_80_0_0_59412d86cecbc2e27df7bc75caf22324.jpg

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание вице-премьера, главы ведомства Кристины Озган с участниками топливного рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Озган подчеркнула необходимость сдерживания цен и недопустимость их резких колебаний. Сообщается, что повышение цен на бензин в Абхазии связано закрытием некоторых заводов на регламентные работы – из-за этого снизилось предложение. Кроме того, на стоимость топлива в республике повлияло и то, что цена изменилась на самом российском рынке, в том числе это касается и нефтепродуктов на экспорт.Абхазские импортеры продолжат мониторить рынок России в поисках дешевых поставок. В начале 2023 года бензин АИ-92 на заправочных станциях продавался по 43 рубля за литр, но в мае цены на топливо стали постепенно расти. В июле стоимость 92-го бензина достигла рекордных за этот год 55 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/benzin-v-abkhazii-podorozhal-prichiny-i-prognozy-1047287270.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, экономика