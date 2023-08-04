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Ситуацию на топливном рынке обсудили в Минэке Абхазии
Ситуацию на топливном рынке обсудили в Минэке Абхазии
Ранее, благодаря наличию запасов бензина, купленного по более низким ценам, удавалось сдерживать стоимость на уровне ниже 50 рублей за АИ-92. Сегодня его... 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T16:08+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание вице-премьера, главы ведомства Кристины Озган с участниками топливного рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Озган подчеркнула необходимость сдерживания цен и недопустимость их резких колебаний. Сообщается, что повышение цен на бензин в Абхазии связано закрытием некоторых заводов на регламентные работы – из-за этого снизилось предложение. Кроме того, на стоимость топлива в республике повлияло и то, что цена изменилась на самом российском рынке, в том числе это касается и нефтепродуктов на экспорт.Абхазские импортеры продолжат мониторить рынок России в поисках дешевых поставок. В начале 2023 года бензин АИ-92 на заправочных станциях продавался по 43 рубля за литр, но в мае цены на топливо стали постепенно расти. В июле стоимость 92-го бензина достигла рекордных за этот год 55 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/benzin-v-abkhazii-podorozhal-prichiny-i-prognozy-1047287270.html
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абхазия, новости, экономика
Ситуацию на топливном рынке обсудили в Минэке Абхазии
16:08 04.08.2023 (обновлено: 16:30 04.08.2023)
Ранее, благодаря наличию запасов бензина, купленного по более низким ценам, удавалось сдерживать стоимость на уровне ниже 50 рублей за АИ-92. Сегодня его стоимость составляет от 51 до 55 рублей за литр.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание вице-премьера, главы ведомства Кристины Озган с участниками топливного рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Озган подчеркнула необходимость сдерживания цен и недопустимость их резких колебаний.
Сообщается, что повышение цен на бензин в Абхазии связано закрытием некоторых заводов на регламентные работы – из-за этого снизилось предложение. Кроме того, на стоимость топлива в республике повлияло и то, что цена изменилась на самом российском рынке, в том числе это касается и нефтепродуктов на экспорт.
Абхазские импортеры продолжат мониторить рынок России в поисках дешевых поставок.
В начале 2023 года бензин АИ-92 на заправочных станциях продавался по 43 рубля за литр, но в мае цены на топливо стали постепенно расти. В июле стоимость 92-го бензина достигла рекордных за этот год 55 рублей.