https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/benzin-v-abkhazii-podorozhal-prichiny-i-prognozy-1047287270.html

Бензин в Абхазии подорожал: причины и прогнозы

Бензин в Абхазии подорожал: причины и прогнозы

Еще в начале 2023 года бензин АИ-92 на заправочных станциях продавался по 43 рубля за литр. Но к маю цены на топливо стали постепенно расти. Сегодня стоимость... 02.08.2023, Sputnik Абхазия

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С чем связано повышение цен на топливо и чего ждать автомобилистам Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikНа заправочных станциях Абхазии наблюдается повышение цен на топливо. Розничная цена бензина с октановым числом 92 уже сегодня на разных АЗС составляет от 51 до 55 рублей за литр.Ситуацию прокомментировали в Министерстве экономики Абхазии. По словам заместителя главы ведомства Теймураза Миквабия, с мая 2023 года наблюдается тенденция по увеличению закупочных цен.По его словам, у роста закупочных цен есть несколько причин, в том числе закрытие ряда заводов на регламентное обслуживание и повышение биржевых индексов, от которых зависит цена реализации топлива на экспорт из России.Аналогичная тенденция на повышение, как отметил замминистра экономики, наблюдается и на внутреннем рынке в России.“Несмотря на механизмы государственного субсидирования внутреннего рынка, цена на 92 бензин выросла на два рубля за литр за последние две недели”, - отмечает Теймураз Миквабия.Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik генеральный директор "Апсны-Ойл" Олег Лакоба, после закрытия крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на сезонные работы, объем топлива, который поступал в продажу, серьезно сократился. И биржа отреагировала соответственно - не хватает ресурсов - растет цена.Другим фактором повышения цен стал сезон отпусков и передвижение туристов внутри России преимущественно на автомобильном транспорте. Поэтому кратно и возросло потребление бензина.По словам Лакоба, сейчас Министерство энергетики, Министерство финансов и Антимонопольный комитет Российской Федерации пытаются справиться с ситуацией различными экономическими методами, но быстрых результатов ожидать не стоит.“Стратегически планируется увеличить нормативы количества топлива, которое производители должны продавать через биржу, чтобы насытить рынок. Но все это должно пройти через определенные законодательные процедуры”, - отметил он.Повышение в последнюю очередьПо данным гендиректора "Апсны-Ойл", стоимость бензина Аи-92 увеличилась за шесть месяцев на 59%.Он подчеркнул, что на АЗС "Подорожник" пытаются поднимать цены в последнюю очередь, но запасы топлива не бесконечны, и это приходится учитывать. “ С сегодняшнего дня АИ-92 стоит 51 рубль, АИ-95 - 61 рубль. Цена на дизтопливо не менялась”, - пояснил Лакоба.Аналитики, по его словам, прогнозируют рост цен еще как минимум 1-1,5 месяца. И если “ничего волшебного не произойдет”, то цены пойдут вниз только к концу сентября.Сегодня же, как отмечают представители топливных компаний Абхазии, дефицита нефтепродуктов в республике нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/ozgan-obsudila-v-minenergo-rossii-energodefitsit-i-tseny-na-toplivo-v-abkhazii-1040295027.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiya-i-abkhaziya-soglasovali-obemy-postavok-nefteproduktov-na-2023-god-1043098318.html

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