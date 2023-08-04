https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/tamozhennyy-komitet-abkhazii-nazval-summu-platezhey-za-iyul-2023-goda-1047312026.html

Таможенный комитет Абхазии назвал сумму платежей за июль 2023 года

Таможенный комитет Абхазии назвал сумму платежей за июль 2023 года

Плановые показатели за июль были перевыполнены на 62%. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T12:20+0300

2023-08-04T12:20+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Сумма таможенных начислений в июле 2023 года составила 439,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было собрано на 180 миллионов меньше – тогда сумма начислений составила 259,4 миллиона рублей.С января этого года в бюджет республики поступило 1,9 миллиарда таможенных платежей, на 335,1 миллиона больше, чем в 2022 году. Плановые показатели за этот период составляли 1,6 миллиарда, таким образом, план был перевыполнен на 23%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/obem-vneshney-torgovli-abkhazii-za-polgoda-sostavil-211-milliarda-rubley-1046763097.html

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