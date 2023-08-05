https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/pribrezhnuyu-polosu-ot-galskogo-rayona-do-ochamchyry-obsledovali-v-poiskakh-tela-natii-bakhtadze-1047329675.html
Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры обследовали в поисках тела Натии Бахтадзе
Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры обследовали в поисках тела Натии Бахтадзе
Поиски тела Натии Бахтадзе начались 3 августа. Как сообщил следствию подозреваемый Айнар Цвижба, он утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на... 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T19:55+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры, а также участок вдоль канала и устья реки Ингур обследовали спасатели и местные жители в поисках тела Натии Бахтадзе. Об этом сообщает ГалМедиа.В случае обнаружения тела участники поисков должны оперативно сообщить об этом МВД и Следственному комитету Генпрокуратуры.Поиски продолжались до вечера и не увенчались успехом. Как ранее комментировал Sputnik глава Галского района Константин Пилия, операция возобновится в понедельник. Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/okolo-sta-chelovek-zadeystvovali-v-poiskakh-natii-bakhtadze-1047324366.html
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Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры обследовали в поисках тела Натии Бахтадзе
19:55 05.08.2023 (обновлено: 20:56 05.08.2023)
Поиски тела Натии Бахтадзе начались 3 августа. Как сообщил следствию подозреваемый Айнар Цвижба, он утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры, а также участок вдоль канала и устья реки Ингур обследовали спасатели и местные жители в поисках тела Натии Бахтадзе. Об этом сообщает ГалМедиа.
В поисках было задействовано шесть катерок, дроны и около ста человек - правоохранители, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, жители Галского района и волонтеры из Сухума.
В случае обнаружения тела участники поисков должны оперативно сообщить об этом МВД и Следственному комитету Генпрокуратуры.
Поиски продолжались до вечера и не увенчались успехом. Как ранее комментировал Sputnik глава Галского района Константин Пилия, операция возобновится в понедельник.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.