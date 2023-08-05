https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/ses-abkhazii-nachala-proverku-obektov-obschepita-1047322648.html

СЭС Абхазии начала проверку объектов общепита

СЭС Абхазии начала проверку объектов общепита

За нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы от 1800 до 4800 рублей. 05.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-05T08:55+0300

2023-08-05T08:55+0300

2023-08-05T12:46+0300

в абхазии

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восемь протоколов о санитарном нарушении в местах общественного питания составила СЭС, а владельцы торговых точек должны будут заплатить штрафы, рассказала министру здравоохранения главный санврач Абхазии Алла Беляева.Что касается туристических объектов, которые работают в летний курортный сезон, то главные нарушения - открытие без согласования с СЭС. "Далее уже присоединяются перечисленные ранее нарушения и плюс то, что эти объекты зачастую совершенно не приспособлены для того, чтобы в них можно было что-то готовить", - сказала Беляева.Наложения штрафов за те или иные правонарушения не гарантируют того, что они не будут повторятся. Санкции за это могут быть разнообразными, в зависимости от степени нарушения.Если после этого ситуация на объекте не улучшается, то следует дальнейшее запрещение эксплуатации. По словам Беляевой, существуют факты закрытия объектов общепита, которые не соответствуют необходимым параметрам.Согласно Кодексу об административных правонарушений, за нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы до 1800 рублей для физических лиц, до 3000 рублей для должностных лиц, до 4800 рублей для юридических лиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/ses-abkhazii-usilit-kontrol-za-obektami-obschepita-1047294186.html

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