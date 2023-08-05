https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/ses-abkhazii-nachala-proverku-obektov-obschepita-1047322648.html
СЭС Абхазии начала проверку объектов общепита
СЭС Абхазии начала проверку объектов общепита
За нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы от 1800 до 4800 рублей. 05.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-05T08:55+0300
2023-08-05T08:55+0300
2023-08-05T12:46+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восемь протоколов о санитарном нарушении в местах общественного питания составила СЭС, а владельцы торговых точек должны будут заплатить штрафы, рассказала министру здравоохранения главный санврач Абхазии Алла Беляева.Что касается туристических объектов, которые работают в летний курортный сезон, то главные нарушения - открытие без согласования с СЭС. "Далее уже присоединяются перечисленные ранее нарушения и плюс то, что эти объекты зачастую совершенно не приспособлены для того, чтобы в них можно было что-то готовить", - сказала Беляева.Наложения штрафов за те или иные правонарушения не гарантируют того, что они не будут повторятся. Санкции за это могут быть разнообразными, в зависимости от степени нарушения.Если после этого ситуация на объекте не улучшается, то следует дальнейшее запрещение эксплуатации. По словам Беляевой, существуют факты закрытия объектов общепита, которые не соответствуют необходимым параметрам.Согласно Кодексу об административных правонарушений, за нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы до 1800 рублей для физических лиц, до 3000 рублей для должностных лиц, до 4800 рублей для юридических лиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/ses-abkhazii-usilit-kontrol-za-obektami-obschepita-1047294186.html
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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия
СЭС Абхазии начала проверку объектов общепита
08:55 05.08.2023 (обновлено: 12:46 05.08.2023)
За нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы от 1800 до 4800 рублей.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восемь протоколов о санитарном нарушении в местах общественного питания составила СЭС, а владельцы торговых точек должны будут заплатить штрафы, рассказала министру здравоохранения главный санврач Абхазии Алла Беляева.
"Если это касается объектов, которые работают в течение всего года, то наиболее частыми нарушениями являются отсутствие периодического медицинского осмотра персонала, расширение ассортимента без согласования с профильными органами и отсутствие маркировки на кухонных предметах – ножи, доски, столы, что в последствии может привести к загрязнению бактериями готовой продукции", - подчеркнула глава СЭС.
Что касается туристических объектов, которые работают в летний курортный сезон, то главные нарушения - открытие без согласования с СЭС.
"Далее уже присоединяются перечисленные ранее нарушения и плюс то, что эти объекты зачастую совершенно не приспособлены для того, чтобы в них можно было что-то готовить", - сказала Беляева.
Наложения штрафов за те или иные правонарушения не гарантируют того, что они не будут повторятся. Санкции за это могут быть разнообразными, в зависимости от степени нарушения.
"Если дело касается каких-то серьезных видов (правонарушений - прим.), то вполне может последовать временное приостановление эксплуатации объекта, либо полное запрещение ведения эксплуатации данного объекта. Мы делаем смывы с поверхностей, смывы с оборудований и берем пробу готовой пищи. Если в смывах более 20% выделяются инфекции в виде кишечной палочки, здесь идет временное приостановление эксплуатации объекта до проведения генеральной уборки", - рассказала главный санитарный врач страны.
Если после этого ситуация на объекте не улучшается, то следует дальнейшее запрещение эксплуатации. По словам Беляевой, существуют факты закрытия объектов общепита, которые не соответствуют необходимым параметрам.
Согласно Кодексу об административных правонарушений, за нарушения санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафы до 1800 рублей для физических лиц, до 3000 рублей для должностных лиц, до 4800 рублей для юридических лиц.