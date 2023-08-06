https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/po-staromu-bolshe-ne-budet-rossiyskuyu-ekonomiku-zhdut-masshtabnye-izmeneniya-1047331750.html

По-старому больше не будет: российскую экономику ждут масштабные изменения

По-старому больше не будет: российскую экономику ждут масштабные изменения

К середине года экономика России восстановилась до показателей конца 2021-го. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T08:55+0300

2023-08-06T08:55+0300

2023-08-06T08:55+0300

экономика

рубль

россия

аналитика

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В российской экономике к середине года увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего квартала Банк России прогнозирует замедление темпов роста. Кроме того, ухудшение внешнеторгового баланса ослабило рубль, выросли цены. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику. Подробнее в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.Разогнались не на шуткуСвоевременная коррекция ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022-го помогли сдержать инфляцию. Оборонная промышленность и восстановление новых регионов обеспечили рост ВВП. Кроме того, программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях постепенно приносят результаты. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5 процента. В Минфине ожидают не менее двух процентов.Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, — благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых игроков и возвращению части старых под другими именами. В Федеральной таможенной службе заявили, что импорт практически достиг докризисных объемов в стоимостном и физическом отношении. Также эксперты отмечают ослабление панических настроений в обществе. "Люди адаптируются к текущему товарному предложению. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Вместе с потреблением выросло как корпоративное, так и розничное кредитование. Этому способствовало, в частности, понижение ключевой ставки и обилие льготных программ. Однако в последние месяцы увеличилась доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики.Отечественную экономику также подстегивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и реализация госпроектов. Но всему есть предел: в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится. "Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — указывает финансовый эксперт Андрей Верников.Обратная сторонаПовышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. А экспорт сократился. Рубль, соответственно, подешевел. "Слабость торгового баланса приводит к повышению цен на импортные товары и комплектующие, а дополнительные затраты производители перекладывают на потребителей", — объясняет генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов также раскручивают инфляцию, добавляет Верников. "Как ни крути, европейский рынок более платежеспособен, чем азиатский. Из-за дисконтов и снижения котировок мы потеряли часть выручки", — говорит он. По данным Минфина, в первом полугодии от продажи углеводородов Россия получила на 47 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022-го.Люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше десяти процентов. Данные ЦБ — 5,0-6,5 процента. "Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее", — отмечает Антонов. Проценко добавляет, что потребительская корзина каждого отдельного человека не совпадает с корзиной Росстата — отсюда и разница в цифрах. В любом случае инфляционные ожидания населения сильно влияют на покупательское поведение. Например, опасаясь резкого подорожания какого-либо товара, люди делают запасы, что создает ажиотажный спрос и увеличивает реальную инфляцию.Решение проблемыЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года. Ссылаются на опыт прошлых лет. "В 2022-м не случилось обвала, потому что ставку резко подняли до 20%. В конце 2018 года цены росли в ожидании увеличения НДС в 2019-м, тогда этот прием тоже сработал: инфляция была всего три процента", — напоминает Проценко.Дополнительно ужесточат правила выдачи кредитов — чтобы снизить нагрузку на бюджет. Теперь россиян стимулируют копить. Вместе со ставкой растут проценты по депозитам — у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. Кроме того, повышается доходность по облигациям федерального займа.Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Государство сократило расходы в мае и июне, а в конце года в бюджет поступит единовременный налог на сверхприбыль крупных предприятий. По расчетам регулятора, такая политика позволит ослабить ущерб от мировой нестабильности и в 2024-м выйти на целевые показатели.

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