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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга. 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T15:05+0300
2023-08-06T15:05+0300
2023-08-06T16:07+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, без осадков. Уровень ультрафиолетового излучения очень, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 августа
15:05 06.08.2023 (обновлено: 16:07 06.08.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, без осадков. Уровень ультрафиолетового излучения очень, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 -80%.