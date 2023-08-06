https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-avgusta-1047341940.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 августа

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием циклона и активного выноса тепла с юга. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T15:05+0300

2023-08-06T15:05+0300

2023-08-06T16:07+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо-жаркая погода, без осадков. Уровень ультрафиолетового излучения очень, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.

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абхазия, погода в абхазии