https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/genprokuratura-abkhazii-napravila-v-rossiyu-zapros-o-vydache-lyudmily-skorik-1047374484.html

Генпрокуратура Абхазии направила в Россию запрос о выдаче Людмилы Скорик

Генпрокуратура Абхазии направила в Россию запрос о выдаче Людмилы Скорик

Экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Абхазии Людмила Скорик подозревается в совершении двух эпизодов превышения должностных полномочий... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T19:33+0300

2023-08-07T19:33+0300

2023-08-07T19:33+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии в рамках международно-правового сотрудничества направила в компетентные органы России запрос о выдаче экс-главвврача СЭС Абхазии Людмилы Скорик. Об этом на заседании коллегии рассказал и.о. первого замгенпрокурора Даур Амичба.Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа 2023 года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Генпрокуратура начала процессуальную проверку, а 12 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы СЭС. Бывший главный государственный санврач подозревается в хищении более трех миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html

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