https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/genprokuratura-abkhazii-napravila-v-rossiyu-zapros-o-vydache-lyudmily-skorik-1047374484.html
Генпрокуратура Абхазии направила в Россию запрос о выдаче Людмилы Скорик
Генпрокуратура Абхазии направила в Россию запрос о выдаче Людмилы Скорик
Экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Абхазии Людмила Скорик подозревается в совершении двух эпизодов превышения должностных полномочий... 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T19:33+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии в рамках международно-правового сотрудничества направила в компетентные органы России запрос о выдаче экс-главвврача СЭС Абхазии Людмилы Скорик. Об этом на заседании коллегии рассказал и.о. первого замгенпрокурора Даур Амичба.Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа 2023 года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Генпрокуратура начала процессуальную проверку, а 12 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы СЭС. Бывший главный государственный санврач подозревается в хищении более трех миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, людмила скорик
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, людмила скорик
Генпрокуратура Абхазии направила в Россию запрос о выдаче Людмилы Скорик
Экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Абхазии Людмила Скорик подозревается в совершении двух эпизодов превышения должностных полномочий и четырех эпизодах хищения имущества СЭС с использованием служебного положения
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии в рамках международно-правового сотрудничества направила в компетентные органы России запрос о выдаче экс-главвврача СЭС Абхазии Людмилы Скорик. Об этом на заседании коллегии рассказал и.о. первого замгенпрокурора Даур Амичба.
Амичба добавил, что предварительное расследование по уголовному делу продолжается, в отношении Скорик избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа 2023 года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки.
Генпрокуратура начала процессуальную проверку, а 12 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы СЭС. Бывший главный государственный санврач подозревается в хищении более трех миллионов рублей.