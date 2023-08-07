https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/kulturu-abkhazii-predstavili-na-festivale-v-managua-1047372337.html
Культуру Абхазии представили на фестивале в Манагуа
Культуру Абхазии представили на фестивале в Манагуа
В фестивале, которые проходил 5-6 августа в никарагуанской столице, приняло участие более 40 государств. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T18:34+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Посольство Абхазии в Никарагуа приняло участие в Международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Манагуа, сообщает пресс-служба абхазского МИД."Абхазский павильон традиционно вызвал большой интерес у посетителей фестиваля, которые интересовались культурой и традициями Абхазии. Многие выразили желание посетить нашу страну", - говорится в сообщении ведомства.На этом фестивале республику представляют уже второй раз. Помимо Абхазии в мероприятии приняли участие более 40 стран, расположенных на пяти континентах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/vzaimnyy-interes-dzhopua-o-vzaimootnosheniyakh-nikaragua-i-abkhazii-1047176102.html
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абхазия, никарагуа, мид абхазии, новости
абхазия, никарагуа, мид абхазии, новости
Культуру Абхазии представили на фестивале в Манагуа
В фестивале, которые проходил 5-6 августа в никарагуанской столице, приняло участие более 40 государств.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik.
Посольство Абхазии в Никарагуа приняло участие в Международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Манагуа, сообщает
пресс-служба абхазского МИД.
Посетители абхазского павильона могли послушать национальную музыку, узнать больше о республике из информационных видеороликов, попробовать традиционные сладости и чачу.
"Абхазский павильон традиционно вызвал большой интерес у посетителей фестиваля, которые интересовались культурой и традициями Абхазии. Многие выразили желание посетить нашу страну", - говорится в сообщении ведомства.
На этом фестивале республику представляют уже второй раз. Помимо Абхазии в мероприятии приняли участие более 40 стран, расположенных на пяти континентах.