https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/mchs-abkhazii-zayavilo-ob-uvelichenii-kolichestva-prirodnykh-pozharov-1047370034.html
МЧС Абхазии заявило об увеличении количества природных пожаров
МЧС Абхазии заявило об увеличении количества природных пожаров
Ведомство сообщает, что только в Сухуме и Сухумском районе зафиксировано 11 возгораний за неделю. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T16:49+0300
2023-08-07T16:49+0300
2023-08-07T17:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
пожар
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/13/1033065596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9cfae28fc45360075ef46fb06b34400.jpg
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. За последнюю неделю в Абхазии резко возросло количество природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что причиной, по словам пожарных, может быть то, что жители занимаются санитарной очисткой сельхозугодий и самовольным палом сухостоя в условиях экстремальной жары. В МЧС еще раз подчеркнули, что подобные действия недопустимы, так как могут привести к серьезным последствиям, в том числе к крупным лесным пожарам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/dzhergeniya-v-abkhazii-nachinaet-ischezat-institut-lesnikov-i-lesnichikh--1047133902.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/13/1033065596_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a58c940c64f658e44a289c6c592577df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
МЧС Абхазии заявило об увеличении количества природных пожаров
16:49 07.08.2023 (обновлено: 17:26 07.08.2023)
Ведомство сообщает, что только в Сухуме и Сухумском районе зафиксировано 11 возгораний за неделю.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik.
За последнюю неделю в Абхазии резко возросло количество природных пожаров, сообщает
пресс-служба МЧС республики.
Уточняется, что причиной, по словам пожарных, может быть то, что жители занимаются санитарной очисткой сельхозугодий и самовольным палом сухостоя в условиях экстремальной жары.
В МЧС еще раз подчеркнули, что подобные действия недопустимы, так как могут привести к серьезным последствиям, в том числе к крупным лесным пожарам.