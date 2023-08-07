https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/mchs-abkhazii-zayavilo-ob-uvelichenii-kolichestva-prirodnykh-pozharov-1047370034.html

МЧС Абхазии заявило об увеличении количества природных пожаров

МЧС Абхазии заявило об увеличении количества природных пожаров

Ведомство сообщает, что только в Сухуме и Сухумском районе зафиксировано 11 возгораний за неделю. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T16:49+0300

2023-08-07T16:49+0300

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. За последнюю неделю в Абхазии резко возросло количество природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС республики.Уточняется, что причиной, по словам пожарных, может быть то, что жители занимаются санитарной очисткой сельхозугодий и самовольным палом сухостоя в условиях экстремальной жары. В МЧС еще раз подчеркнули, что подобные действия недопустимы, так как могут привести к серьезным последствиям, в том числе к крупным лесным пожарам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/dzhergeniya-v-abkhazii-nachinaet-ischezat-institut-lesnikov-i-lesnichikh--1047133902.html

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