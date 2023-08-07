https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/nazvano-kolichestvo-pogibshikh-v-dtp-v-abkhazii-za-polgoda-1047364771.html
Названо количество погибших в ДТП в Абхазии за полгода
Названо количество погибших в ДТП в Абхазии за полгода
Основная причина дорожно-транспортных происшествий в республике –несоблюдение водителями ПДД, в том числе пьяная езда и превышение скорости. 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T12:40+0300
2023-08-07T12:40+0300
2023-08-07T14:43+0300
в абхазии
абхазия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044762023_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0aa2852ef5f0411e5f168486a6771dcd.jpg
СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. За первое полугодие 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии погибли 28 человек. Об этом сообщил и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба на заседании Коллегии Генпрокуратуры."Данные показатели свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в ситуации на дорогах. Основной причиной возникновения ДТП остается нарушение водителями правил дорожного движения, то есть управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования", – сказал Амичба.Из числа водителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в состоянии алкогольного опьянения находилось девять человек, еще один – в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, по данной категории преступлений возбуждено пять уголовных дел в отношении женщин. Одна из них совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате пассажирка машины погибла.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/chelovek-pogib-v-avtokatastrofe-v-gagrskom-rayone-1046975599.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044762023_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b6e444ab58ef9b09fe225aacaa3ae15e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, дтп
Названо количество погибших в ДТП в Абхазии за полгода
12:40 07.08.2023 (обновлено: 14:43 07.08.2023)
Основная причина дорожно-транспортных происшествий в республике –несоблюдение водителями ПДД, в том числе пьяная езда и превышение скорости.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. За первое полугодие 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии погибли 28 человек. Об этом сообщил и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба на заседании Коллегии Генпрокуратуры.
За аналогичный период прошлого года в автокатастрофах погибли на четыре человека меньше. Самих же ДТП в 2022 году было больше – 89 против 71 в 2023 году.
"Данные показатели свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в ситуации на дорогах. Основной причиной возникновения ДТП остается нарушение водителями правил дорожного движения, то есть управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования", – сказал Амичба.
Из числа водителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в состоянии алкогольного опьянения находилось девять человек, еще один – в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Кроме того, по данной категории преступлений возбуждено пять уголовных дел в отношении женщин. Одна из них совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате пассажирка машины погибла.