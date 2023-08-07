https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/nazvano-kolichestvo-pogibshikh-v-dtp-v-abkhazii-za-polgoda-1047364771.html

Названо количество погибших в ДТП в Абхазии за полгода

Названо количество погибших в ДТП в Абхазии за полгода

Основная причина дорожно-транспортных происшествий в республике –несоблюдение водителями ПДД, в том числе пьяная езда и превышение скорости. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T12:40+0300

2023-08-07T12:40+0300

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. За первое полугодие 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии погибли 28 человек. Об этом сообщил и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба на заседании Коллегии Генпрокуратуры."Данные показатели свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в ситуации на дорогах. Основной причиной возникновения ДТП остается нарушение водителями правил дорожного движения, то есть управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования", – сказал Амичба.Из числа водителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела, в состоянии алкогольного опьянения находилось девять человек, еще один – в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, по данной категории преступлений возбуждено пять уголовных дел в отношении женщин. Одна из них совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате пассажирка машины погибла.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/chelovek-pogib-v-avtokatastrofe-v-gagrskom-rayone-1046975599.html

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