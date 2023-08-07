https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/osvobozhdenie-kodorskogo-uschelya-15-let-voennoy-operatsii-abkhazskoy-armii-1047366920.html

Освобождение Кодорского ущелья: круглый стол к 15-летию операции прошел в Минобороны

Освобождение Кодорского ущелья: круглый стол к 15-летию операции прошел в Минобороны

Круглый стол, посвященный 15-летию освобождения Кодорского ущелья от грузинских войск, состоялся 7 августа в Министерстве обороны Абхазии. Участники этого... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T15:44+0300

2023-08-07T15:44+0300

2023-08-07T16:16+0300

в абхазии

абхазия

кодорское ущелье

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

грузия

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Освобождение верхней части Кодорского ущелья началось 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория республики полностью была освобождена. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikНаступательная операция25 июля 2006 года под видом проведения полицейской операции Грузия ввела в верховье Кодора части и подразделения министерства обороны, министерства внутренних дел, службы государственной безопасности, департамента охраны государственной границы. По информации Минобороны Абхазии, общая численность группировки войск в разные периоды составляла от полутора до трех тысяч человек."Еще 6 августа президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш сделал заявление в СМИ о том, что в случае, если Грузия развернет боевые действия (в Южной Осетии - прим.), Абхазия выйдет из Московского соглашения и введет свои войска на территорию Грузии, выполняя союзнический договор с Южной Осетией. Поздно ночью президент Абхазии созывает Совет безопасности республики, на котором было принято решение об исполнении союзнических обязательств", – рассказал заместитель министра обороны Абхазии Давид Бжания.В республике была объявлена частичная мобилизация, бригады резервистов выдвинули в район боевого слаживания и далее на Кодорское направление. Началась активная фаза военной операции, что отвлекало большие силы противника от наступления в Южной Осетии."Руководство всей операции осуществлял министр обороны, генерал армии Мираб Кишмария. Были развернуты передовые пункты управления на двух направлениях – на Кодорском направлении под руководством первого заместителя министра обороны Закана Нанба и на галском направлении, там руководил заместитель министра обороны Александр Павлушко", – подчеркнул Бжания.Вооруженные силы России пришли на помощь абхазскому и югоосетинскому народам, проведя специальную военную операцию по принуждению к миру на территории Южной Осетии и на территории самой Грузии, добавил он."Грузинские агрессоры были разгромлены. Мы никогда не забудем подвиг российских миротворцев, которые до конца выполняли возложенные на них обязательства. Навечно сохраним благодарность руководству Российской Федерации, президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, принявшему историческое для народов Абхазии и Южной Осетии решение", – заметил замминистра обороны.Воспоминания об операцииВо время проведения военной операции в Кодорском ущелье Гарри Купалба занимал должность заместителя министра обороны. Он отметил, что накануне военного вторжения в Южную Осетию существовали все признаки того, что грузинская сторона будет применять силу."4 августа 2008 года по согласованию с руководством Абхазии в Сухум приехал военный атташе посольства США, который встретился с министром обороны Абхазии Мирабом Борисовичем Кишмария. Шел обстоятельный долгий разговор. Мы задаем себе вопрос: "Почему приехал военный атташе?" Да только потому, чтобы узнать, что будет делать Абхазия, если в Южной Осетии начнутся боевые действия, и сделать выводы", –подчеркнул Купалба.На этой встрече абхазская сторона подтвердила свою приверженность к соблюдению Московского соглашения по разъединению сил."Если бы этого соглашения не было, то Абхазия, конечно, еще раньше поставила бы вопрос о проведении силовой операции в верхней части Кодорского ущелья. Абхазия должна была рано или поздно провести эту операцию, чтобы обеспечить территориальную целостность республики", – подчеркнул он.Сергей Аршба работал в Генштабе Вооруженных сил Абхазии во время кодорских событий. Он рассказал, какие угрозы создавались грузинской стороной, и к чему могли бы привести эти действия, если бы абхазская армия не стала проводить операцию. "Территорией, неподконтрольной Абхазии, была площадь от перевала Хида до перевала Аданга, это более 70 километров. На этой территории есть несколько троп, через которые можно перебросить вооружение на территорию Северного Кавказа. В дальнейшем, если увеличить зону влияния, то есть закрепиться в Чхалтинском ущелье, закрепиться на перевале Аданга и выдвинуться в сторону Псху, то получалось, мы фактически будем отрезаны от Российской Федерации с севера. Над нами нависает группировка вооруженных сил Грузии, что создает угрозу применения ею сил и средств на любом направлении в Абхазии", – сказал Аршба.Для этих целей Соединенные Штаты Америки изначально выделили 64 миллиона долларов, которые пошли на подготовку четырех грузинских батальонов. Кроме того, Франция профинансировала создание в Грузии центра подготовки военнослужащих для ведения боевых действий в горной местности.Анатолий Зайцев руководил Генеральным штабом Вооруженных сил Абхазии с 2003 по 2010 годы. Он отметил то, с каким мужеством абхазский народ противостоял неприятелю. "Получилось так, что больше 20 лет я нахожусь где-то "по заграницам". Для каждого народа существует свой тип нормальности и своя мера совершенствования. Я знаю государства, в которых войска не шли в бой без наших советников, рядом обязательно должны были быть наши офицеры. Я говорил, что, когда буду уезжать, напишу лозунг о том, что русский и абхаз – братья навек. Абхазский народ – особый народ, абхазские люди – особые люди. Это мужественный народ, любящий свою землю, народ, говорящий в этих серьезных условиях по делу", – подчеркнул Зайцев.Кодорское ущелье – историческая область Абхазии (Дал - прим.), обладающая важным стратегическим значением. Через него пролегает Военно-Сухумская дорога – одна из самых старых коммуникаций на Кавказе. На протяжении последних десятилетий Грузия не раз пыталась закрепиться в этой части Абхазии, планируя при удобном случае дальнейшее продвижение своей армии в глубь республики.Сегодня в верхней части Кодорского ущелья находятся абхазские и российские пограничники в рамках двустороннего соглашения о совместной охране государственной границы между Абхазией и Грузией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/vozvraschenie-kodora-kak-vosstanovili-tselostnost-abkhazii-1040897199.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200228/Odinochestvo-v-gorakh-kak-zhivut-svany-Kodorskogo-uschelya-1029529907.html

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абхазия, кодорское ущелье, вооруженный конфликт в южной осетии (2008), грузия