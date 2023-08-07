https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/rossiyskie-voyska-proveli-uspeshnoe-nastuplenie-na-kupyanskom-napravlenii-1047366409.html

Российские войска провели успешное наступление на Купянском направлении

Российские войска провели успешное наступление на Купянском направлении

На Купянском направлении штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю фронта в районах населенных пунктов Ольшана и... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T16:30+0300

2023-08-07T16:30+0300

2023-08-07T16:30+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Российские войска за сутки продвинулись на 11 километров по фронту и более чем на три километра вглубь обороны противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны.На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 80 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30, на Донецком направлении - до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении за сутки российские войска уничтожили более 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, две гаубицы Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах, уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад, пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 14 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ukrainskomu-morpekhu-dali-25-let-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-v-mariupole-1047365905.html

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