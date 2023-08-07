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Строительство моста через Псоу обсудили в представители Абхазии и России
Строительство моста через Псоу обсудили в представители Абхазии и России
Документ предусматривает реконструкцию моста между абхазским селом Гячрыпш и российским Веселым, а также строительство еще одного, который станет частью трассы... 07.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-07T17:22+0300
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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко в режиме видеоконференции обсудили проект межправительственного соглашения о порядке реконструкции, капитального ремонта и содержания моста через реку Псоу, сообщает пресс-служба Росавтодора.Документ предусматривает реконструкцию существующего автомобильного моста и строительство еще одного на участке трассы Е97 Херсон ‒ Джанкой ‒ Новороссийск ‒ Сочи ‒ Сухум. После завершения работ оба сооружения перейдут в собственность России.Подчеркивается, что эта договоренность не затрагивает суверенные права Абхазии на установление и обеспечение режима государственной границы.По итогам совещания экспертная комиссия приняла решение о начале внутригосударственного согласования текста соглашения. Кроме того, компетентные органы Абхазии и России должны будут определить границы закрытой зоны строительства на время проведения работ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/nagruzka-na-avtomobilnyy-punkt-propuska-adler-prevyshaet-vozmozhnosti-pochti-v-sem-raz-1047173662.html
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абхазия, россия, кпп "псоу", новости, росавтодор
Строительство моста через Псоу обсудили в представители Абхазии и России
17:22 07.08.2023 (обновлено: 17:34 07.08.2023)
Документ предусматривает реконструкцию моста между абхазским селом Гячрыпш и российским Веселым, а также строительство еще одного, который станет частью трассы Е97, соединяющей Херсон и турецкий Ашкале.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik
. Замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко в режиме видеоконференции обсудили проект межправительственного соглашения о порядке реконструкции, капитального ремонта и содержания моста через реку Псоу, сообщает
пресс-служба Росавтодора.
В состав экспертной группы по рассмотрению проекта соглашения были включены представители Минтранса, Минэкономразвития, МИД России, Росавтодора, ФТС, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета Абхазии и других ведомств.
Документ предусматривает реконструкцию существующего автомобильного моста и строительство еще одного на участке трассы Е97 Херсон ‒ Джанкой ‒ Новороссийск ‒ Сочи ‒ Сухум. После завершения работ оба сооружения перейдут в собственность России.
Подчеркивается, что эта договоренность не затрагивает суверенные права Абхазии на установление и обеспечение режима государственной границы.
По итогам совещания экспертная комиссия приняла решение о начале внутригосударственного согласования текста соглашения. Кроме того, компетентные органы Абхазии и России должны будут определить границы закрытой зоны строительства на время проведения работ.