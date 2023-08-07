https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/stroitelstvo-mosta-cherez-psou-obsudili-v-predstaviteli-abkhazii-i-rossii-1047370529.html

Строительство моста через Псоу обсудили в представители Абхазии и России

Строительство моста через Псоу обсудили в представители Абхазии и России

Документ предусматривает реконструкцию моста между абхазским селом Гячрыпш и российским Веселым, а также строительство еще одного, который станет частью трассы... 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T17:22+0300

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко в режиме видеоконференции обсудили проект межправительственного соглашения о порядке реконструкции, капитального ремонта и содержания моста через реку Псоу, сообщает пресс-служба Росавтодора.Документ предусматривает реконструкцию существующего автомобильного моста и строительство еще одного на участке трассы Е97 Херсон ‒ Джанкой ‒ Новороссийск ‒ Сочи ‒ Сухум. После завершения работ оба сооружения перейдут в собственность России.Подчеркивается, что эта договоренность не затрагивает суверенные права Абхазии на установление и обеспечение режима государственной границы.По итогам совещания экспертная комиссия приняла решение о начале внутригосударственного согласования текста соглашения. Кроме того, компетентные органы Абхазии и России должны будут определить границы закрытой зоны строительства на время проведения работ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/nagruzka-na-avtomobilnyy-punkt-propuska-adler-prevyshaet-vozmozhnosti-pochti-v-sem-raz-1047173662.html

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