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Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе
Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе
В поисках тела убитой девушки задействовано 100 человек, в том числе сотрудники МЧС и правоохранительных структур, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, а... 07.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Суд избрал меру пресечения для Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе, он будет заключен на стражу на два месяца. Об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры рассказал прокурор Галского района Алсах Отырба."Поиски тела Бахтадзе не прекращаются по сей день, они ведутся в акватории моря. Задействованы маломерные суда, правоохранительный блок, местные жители, даже кинологи. Мера пресечения в отношении Цвижба – арест на два месяца", - сообщил он.Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.Поиски тела Бахтадзе ведутся пятые сутки, около ста человек мониторят участок общей протяженностью более 19 километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/pribrezhnuyu-polosu-ot-galskogo-rayona-do-ochamchyry-obsledovali-v-poiskakh-tela-natii-bakhtadze-1047329675.html
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абхазия, галский район, новости

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе

19:08 07.08.2023 (обновлено: 19:18 07.08.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевСкульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Скульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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В поисках тела убитой девушки задействовано 100 человек, в том числе сотрудники МЧС и правоохранительных структур, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, а также волонтеры.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Суд избрал меру пресечения для Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе, он будет заключен на стражу на два месяца. Об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры рассказал прокурор Галского района Алсах Отырба.
"Поиски тела Бахтадзе не прекращаются по сей день, они ведутся в акватории моря. Задействованы маломерные суда, правоохранительный блок, местные жители, даже кинологи. Мера пресечения в отношении Цвижба – арест на два месяца", - сообщил он.
Информация о пропаже девушки появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
Поиски тела Бахтадзе ведутся пятые сутки, около ста человек мониторят участок общей протяженностью более 19 километров.
На третий день операции к поискам тела убитой Натии Бахтадзе присоединились более ста человек - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2023
В Абхазии
Прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры обследовали в поисках тела Натии Бахтадзе
5 августа, 19:55
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