https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/deti-iz-abkhazii-primut-uchastie-v-kulturnom-forume-v-moskve-1047401226.html
Дети из Абхазии примут участие в культурном форуме в Москве
Дети из Абхазии примут участие в культурном форуме в Москве
В форуме, который пройдет в Третьяковской галерее примут участие более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T22:10+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация Абхазии примет участие в работе второго Международного детского культурного форума, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, рассказала в интервью Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания. Трое участников из Абхазии представляют Сухумское художественное училище, двое - музучилище, еще одна девушка - представительница театральной профессии. "Мы надеемся, что, как и в прошлом году все пройдет на высшем уровне. Мне очень приятно, что я воочию увидела, какое внимание уделяется детскому творчеству, потому что для нас это очень важно - уметь приобщать детей к культуре с раннего возраста. Мы очень рады, что Абхазия принимает участие в этом форуме, и наши дети получат большое удовольствие и творческий заряд", - добавила Бжания. В рамках культурного форума будут организованы творческие лаборатории, мастер-классы с известными представителями культуры России по различным направлениям, в том числе с именитыми художниками, отметила Нинель Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/uchitelya-po-russkomu-iz-abkhazii-povysyat-kvalifikatsiyu-v-peterburge-1047398454.html
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абхазия, россия, культура, новости
абхазия, россия, культура, новости
Дети из Абхазии примут участие в культурном форуме в Москве
В форуме, который пройдет в Третьяковской галерее примут участие более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация Абхазии примет участие в работе второго Международного детского культурного форума, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве, рассказала в интервью Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.
"В прошлом году министерство культуры Российской Федерации инициировало первый международный культурный детский форум, который проходил на ВДНХ. В нем приняли участие более двух тысяч детей из разных стран СНГ и зарубежья, и наши абхазские дети также принимали участие. Там были встречи с известными мастерами культуры Российской Федерации, это была очень плодотворная поездка. В этом году нам также прислали приглашение, на сей раз культурный форум будет проходить на базе Третьяковской галереи", - пояснила она.
Трое участников из Абхазии представляют Сухумское художественное училище, двое - музучилище, еще одна девушка - представительница театральной профессии.
"Мы надеемся, что, как и в прошлом году все пройдет на высшем уровне. Мне очень приятно, что я воочию увидела, какое внимание уделяется детскому творчеству, потому что для нас это очень важно - уметь приобщать детей к культуре с раннего возраста. Мы очень рады, что Абхазия принимает участие в этом форуме, и наши дети получат большое удовольствие и творческий заряд", - добавила Бжания.
В рамках культурного форума будут организованы творческие лаборатории, мастер-классы с известными представителями культуры России по различным направлениям, в том числе с именитыми художниками, отметила Нинель Бжания.