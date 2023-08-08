https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/uchitelya-po-russkomu-iz-abkhazii-povysyat-kvalifikatsiyu-v-peterburge-1047398454.html

Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге

Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге

Курсы организуются комитетом по внешним связям северной столицы совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир". 08.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортиа и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.Учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, погрузятся в современные лексические процессы, освоят методику проведения занятий по разговорной практике. По итогам курсов они получат сертификаты государственного образца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/zhiteli-gala-smogut-izuchat-russkiy-v-tsentre-otkrytogo-obrazovaniya-1047000984.html

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