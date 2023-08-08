Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге
© Foto / Дом Москвы Курсы повышения квалификации в Санкт-Петербург
© Foto / Дом Москвы
Курсы организуются комитетом по внешним связям северной столицы совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир".
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортиа и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
Курсы проходят в Санкт-Петербургском государственном университете, в них принимают участие 85 учителей из Абхазии, Аргентины, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туниса, Узбекистана и Южной Осетии.
Учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, погрузятся в современные лексические процессы, освоят методику проведения занятий по разговорной практике. По итогам курсов они получат сертификаты государственного образца.