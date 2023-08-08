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https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/uchitelya-po-russkomu-iz-abkhazii-povysyat-kvalifikatsiyu-v-peterburge-1047398454.html
Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге
Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге
Курсы организуются комитетом по внешним связям северной столицы совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир". 08.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортиа и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.Учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, погрузятся в современные лексические процессы, освоят методику проведения занятий по разговорной практике. По итогам курсов они получат сертификаты государственного образца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/zhiteli-gala-smogut-izuchat-russkiy-v-tsentre-otkrytogo-obrazovaniya-1047000984.html
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абхазия, новости, русский язык, россия, россотрудничество в абхазии
абхазия, новости, русский язык, россия, россотрудничество в абхазии

Учителя по русскому из Абхазии повысят квалификацию в Петербурге

20:35 08.08.2023
© Foto / Дом Москвы Курсы повышения квалификации в Санкт-Петербург
Курсы повышения квалификации в Санкт-Петербург - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2023
© Foto / Дом Москвы
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Курсы организуются комитетом по внешним связям северной столицы совместно с Россотрудничеством и фондом "Русский мир".
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Учителя по русскому языку и литературе из Абхазии Нино Елиава, Джамила Тортиа и Татьяна Арджения проходят курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
Курсы проходят в Санкт-Петербургском государственном университете, в них принимают участие 85 учителей из Абхазии, Аргентины, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туниса, Узбекистана и Южной Осетии.
Учителя узнают, как лучше преподавать сложные темы русской грамматики и фонетики, погрузятся в современные лексические процессы, освоят методику проведения занятий по разговорной практике. По итогам курсов они получат сертификаты государственного образца.
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