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Два человека погибли в автокатастрофе в Гагрском районе

Два человека погибли в автокатастрофе в Гагрском районе

Во вторник, 8 августа, в Гагрском районе столкнулись микроавтобус и кроссовер. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T16:42+0300

2023-08-08T16:42+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Два человека погибли в автомобильной аварии в Гагрском районе, сообщила корреспонденту Sputnik главврач районной больницы Индира Арсалия.По ее словам, в медучреждение поступили 14 человек. Двое из них на момент поступления были без признаков жизни.Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации."У всех остальных раны средней степени тяжести, различные переломы", – добавила Арсалия.ДТП в Гагрском районе произошло днем 8 августа – на республиканской трассе столкнулись маршрутка и кроссовер. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/nazvano-kolichestvo-pogibshikh-v-dtp-v-abkhazii-za-polgoda-1047364771.html

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