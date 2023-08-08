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Два человека погибли в автокатастрофе в Гагрском районе
Два человека погибли в автокатастрофе в Гагрском районе
Во вторник, 8 августа, в Гагрском районе столкнулись микроавтобус и кроссовер. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T16:42+0300
2023-08-08T16:42+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Два человека погибли в автомобильной аварии в Гагрском районе, сообщила корреспонденту Sputnik главврач районной больницы Индира Арсалия.По ее словам, в медучреждение поступили 14 человек. Двое из них на момент поступления были без признаков жизни.Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации."У всех остальных раны средней степени тяжести, различные переломы", – добавила Арсалия.ДТП в Гагрском районе произошло днем 8 августа – на республиканской трассе столкнулись маршрутка и кроссовер. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/nazvano-kolichestvo-pogibshikh-v-dtp-v-abkhazii-za-polgoda-1047364771.html
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абхазия, дтп, новости, гагрский район
Два человека погибли в автокатастрофе в Гагрском районе
16:42 08.08.2023 (обновлено: 17:44 08.08.2023)
Во вторник, 8 августа, в Гагрском районе столкнулись микроавтобус и кроссовер.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Два человека погибли в автомобильной аварии в Гагрском районе, сообщила корреспонденту Sputnik главврач районной больницы Индира Арсалия.
По ее словам, в медучреждение поступили 14 человек. Двое из них на момент поступления были без признаков жизни.
Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.
"У всех остальных раны средней степени тяжести, различные переломы", – добавила Арсалия.
ДТП в Гагрском районе произошло днем 8 августа – на республиканской трассе столкнулись маршрутка и кроссовер. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.