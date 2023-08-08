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Медведев: как и в августе 2008 года, враги России будут раздавлены
Медведев: как и в августе 2008 года, враги России будут раздавлены
Дмитрий Медведев занимал пост президента России в 2008 году, когда Грузия напала на Цхинвал. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T13:59+0300
2023-08-08T13:59+0300
2023-08-08T14:53+0300
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южная осетия
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Враги России, воюющие против нее на Украине, будут раздавлены так же, как и в августе 2008 года в Южной Осетии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление политика опубликовано в его официальном Telegram-канале. .Медведев подчеркнул, что в 2008 году США и западным странам "не хватило опыта", и они, поддерживая президента Грузии Михаила Саакашвили, не смогли "раскачать ситуацию" у российских границ.В наши дни, добавил зампредседателя Совбеза, Соединенные Штаты вновь ведут войну с Россией чужими руками, но достичь победы они не смогут.В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/aslan-bzhaniya-vyrazil-podderzhku-yugoosetinskomu-narodu-v-svyazi-s-godovschinoy-voyny-2008-goda-1047381133.html
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дмитрий медведев, россия, южная осетия, украина
дмитрий медведев, россия, южная осетия, украина
Медведев: как и в августе 2008 года, враги России будут раздавлены
13:59 08.08.2023 (обновлено: 14:53 08.08.2023)
Дмитрий Медведев занимал пост президента России в 2008 году, когда Грузия напала на Цхинвал.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
Враги России, воюющие против нее на Украине, будут раздавлены так же, как и в августе 2008 года в Южной Осетии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление политика опубликовано
в его официальном Telegram-канале. .
"Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях", – написал он.
Медведев подчеркнул, что в 2008 году США и западным странам "не хватило опыта", и они, поддерживая президента Грузии Михаила Саакашвили, не смогли "раскачать ситуацию" у российских границ.
В наши дни, добавил зампредседателя Совбеза, Соединенные Штаты вновь ведут войну с Россией чужими руками, но достичь победы они не смогут.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.