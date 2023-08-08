https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/medvedev-kak-i-v-avguste-2008-goda-vragi-rossii-budut-razdavleny-1047384197.html

Медведев: как и в августе 2008 года, враги России будут раздавлены

Медведев: как и в августе 2008 года, враги России будут раздавлены

Дмитрий Медведев занимал пост президента России в 2008 году, когда Грузия напала на Цхинвал. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T13:59+0300

2023-08-08T13:59+0300

2023-08-08T14:53+0300

дмитрий медведев

россия

южная осетия

украина

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Враги России, воюющие против нее на Украине, будут раздавлены так же, как и в августе 2008 года в Южной Осетии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление политика опубликовано в его официальном Telegram-канале. .Медведев подчеркнул, что в 2008 году США и западным странам "не хватило опыта", и они, поддерживая президента Грузии Михаила Саакашвили, не смогли "раскачать ситуацию" у российских границ.В наши дни, добавил зампредседателя Совбеза, Соединенные Штаты вновь ведут войну с Россией чужими руками, но достичь победы они не смогут.В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/aslan-bzhaniya-vyrazil-podderzhku-yugoosetinskomu-narodu-v-svyazi-s-godovschinoy-voyny-2008-goda-1047381133.html

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