https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/obschestvennaya-organizatsiya-dobrovolets-sozdana-v-abkhazii-1047389503.html

Общественная организация "Доброволец" создана в Абхазии

Общественная организация "Доброволец" создана в Абхазии

Среди целей новой общественной организации – военно-патриотическое и историко-культурное воспитание молодежи, поддержка, сбор и отправка гуманитарной помощи... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T17:21+0300

2023-08-08T17:21+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественная организация "Доброволец", которая объединяет ветеранов, волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников специальной военной операции, войн и военных конфликтов, создана в Абхазии."Прежде всего хотел сказать, что 15 лет назад в Южной Осетии произошли страшные события. Погибло очень много людей, в том числе мирного населения, детей и стариков. Такой варварский поступок совершила Грузия под руководством Михаила Саакашвили. У них всегда были имперские замашки, они у них остались до сегодняшнего дня. Давайте почтим память невинно убиенных людей", – сказал председатель новой организации Вадим Мироненко.После минуты молчания, заместитель председателя "Добровольца" Роман Рязанцев рассказал о том, какие цели и задачи преследует новая организация. "Цели организации – объединение и сплочение добровольцев, волонтеров и ветеранов, оказание различной помощи ветеранам и их семьям, реализация прав и свобод добровольцев и ветеранов, проведение социально значимых мероприятий в том числе историко-культурных, военно-патриотических", – перечислил Рязанцев.Кроме того, организация будет проводить культурно-массовые спортивные мероприятия, решать гуманитарные вопросы, собирать и отправлять гуманитарную помощь нуждающимся в зонах боевых действий, а также нуждающимся в Абхазии, иных государствах и регионах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/medvedev-kak-i-v-avguste-2008-goda-vragi-rossii-budut-razdavleny-1047384197.html

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